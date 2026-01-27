Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Leuchtturmprojekt für SAP: ADS-TEC Energy stellt Weichen für internationales Wachstum mit SAP S/4HANA Public Cloud



27.01.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Von links nach rechts: Sebastian Schypulla (Chief Procurement & Logistics Officer, ADS-TEC Energy), Christian Schuette (Projektleiter), Thomas Speidel (CEO, ADS-TEC Energy) und Georg Varelmann (CEO, Varelmann Beratungsgesellschaft) Moderne Cloud-IT als Fundament für weiteres Wachstum

Planmäßige Umsetzung im Zeit- und Kostenrahmen

Stärkung des internen Kontrollsystems (IKS) gemäß internationalen Standards

Ausbau internationaler Rechnungslegung und Datenverfügbarkeit in Echtzeit Nürtingen - 27. Januar 2026 - ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) hat ihre neue SAP-basierte Cloud-IT erfolgreich in den operativen Betrieb übernommen. Mit der Plattform schafft das Unternehmen die Grundlage für weiteres Wachstum und internationale Skalierung. Einheitliche Prozesse, stringente Systemführung und schnell verfügbare Daten erhöhen die Leistungsfähigkeit und stärken die Stabilität des Geschäfts. ADS-TEC Energy befindet sich auf einem klaren Wachstumspfad mit zunehmender internationaler Ausrichtung. Um diese Entwicklung nachhaltig zu unterstützen, setzt das Unternehmen auf eine moderne, leistungsfähige IT-Architektur. Mit SAP S/4HANA Public Cloud werden Prozesse standardisiert, transparenter gestaltet und gezielt auf Skalierung ausgerichtet. Internationale Rechnungslegung und konsistente Datenstrukturen erleichtern die Integration von Auslandstochtergesellschaften, reduzieren operative Risiken und beschleunigen Entscheidungsprozesse. SAP sieht die Integration bei ADS-TEC Energy als Leuchtturmprojekt in der Public Cloud SAP ist Anbieter der eingesetzten Cloud-Plattform und entwickelt die SAP S/4HANA Public Cloud als standardisierte Lösung für skalierbare, international ausgerichtete Geschäftsprozesse kontinuierlich weiter. ADS-TEC Energy nutzt diese Plattform, um komplexe Abläufe auf dieser einheitlichen, zukunftsfähigen Systembasis abzubilden und damit zu wachsen. Andreas Schäfer, Leiter Geschäftsbereich Corporate, SAP Deutschland: "ADS-TEC Energy hat ein außergewöhnlich anspruchsvolles Projekt in der SAP S/4HANA Public Cloud umgesetzt. Die Breite der eingesetzten SAP-Cloud-Lösungen in Kombination mit hoher Variantenvielfalt, Projektgeschäft und internationaler Ausrichtung macht dieses Projekt zu einem echten Leuchtturm für den Einsatz standardisierter Cloud-Prozesse. ADS-TEC Energy zeigt damit, wie auch komplexe Industrieunternehmen erfolgreich und skalierbar auf einer zukunftsfähigen Cloud-Plattform arbeiten können." Hohe Komplexität als Ausgangspunkt für Skalierung Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy: "Unsere Stärke ist die große Wertschöpfungstiefe. Das erlaubt uns, Technologie, Produkte und Services vollständig selbst zu gestalten und zu beherrschen. Das ist seit jeher unser Anspruch, das macht uns langfristig handlungsfähig für unsere Kunden und Geschäftsmodelle. IT-Systeme und Prozesse haben bei uns schon immer sehr hohe Priorität. Mit SAP S/4HANA Public Cloud gehen wir jetzt den nächsten konsequenten Schritt der weiteren Professionalisierung und Internationalisierung. Dass wir dieses äußerst anspruchsvolle Projekt planmäßig und im Budget umgesetzt haben, ist eine starke Leistung. Ich bin sehr stolz auf unser ganzes Team. Danken möchte ich auch unseren starken Partnern bei der Einführung: dem Projektleiter Christian Schütte, der Varelmann Beratungsgesellschaft, unterstützt durch die Peritia Consulting und die CPRO ips. Für ADS-TEC Energy ist die gelungene SAP-Einführung in dieser umfassenden Weise ein entscheidender Schritt, um Wachstum, Internationalisierung und operative Prozessoptimierung auf das nächste Level zu heben." Standardisierte Prozesse statt Insellösungen Die SAP-basierte Cloud-Lösung von ADS-TEC Energy umfasst neben SAP S/4HANA Public Cloud auch die SAP Sales Cloud, die SAP Service Cloud sowie SAP Field Service Management. Zentrale End-to-End-Prozesse von Vertrieb und Service bis hin zu Betrieb und Abrechnung werden damit integriert abgebildet. Bei der Umsetzung setzte ADS-TEC Energy konsequent auf die standardisierten Best-Practice-Prozesse der SAP S/4HANA Public Cloud. Statt individueller Insellösungen wurde eine durchgängige Systemlandschaft etabliert, die komplexe Anforderungen wie Projektgeschäft, Variantenvielfalt und internationale Strukturen abbildet und einen stabilen, skalierbaren operativen Betrieb ermöglicht. Der Einsatz von SAP Cloud ALM stellt sicher, dass zukünftige Weiterentwicklungen der SAP S/4HANA Public Cloud strukturiert bewertet und gezielt in die bestehende Systemlandschaft integriert werden können. Das Transformationsprojekt startete im November 2024 und wurde innerhalb von rund 14 Monaten mit allen Cloud-Komponenten erfolgreich implementiert und getestet. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com



Pressekontakt: Katharina Decken

Marketing & Communications

press@ads-tec-energy.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News