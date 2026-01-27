Roche will sich ein Stück vom heiß umkämpften und lukrativen Markt für Adipositas-Medikamente sichern. Mit dem Wirkstoff CT-388 sind die Schweizer dabei ein gutes Stück weitergekommen. Eine Phase II-Studie fiel vielsprechend aus, das Papier konnte zwischenzeitlich in einem schwachen Markt leicht zulegen. Müssen sich Novo Nordisk und Eli Lilly nun warm anziehen??Ähnlich wie das Medikament Zepbound des US-Wettbewerbers Eli Lilly handelt es sich bei CT-388 um einen sogenannten dualenGLP-1/GIP-Rezeptoragonisten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
