

PARIS (dpa-AFX) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.PA, LVMHF.PK, MOH.DE) Wednesday reported that its 2025 net profit was 10.878 billion euros, down 13% from 12.550 billion euros last year.



Profit from recurring operations was 17.755 billion euros, down 9% from 19.571 billion euros.



For 2025, revenue was 80.807 billion euros, down 5% 84.683 billion euros last year. On an organic basis, revenue dropped 1%.



Wines & Spirits segment revenues slipped 9% to 5.358 billion euros. The Fashion & Leather Goods segment reported a revenue decline of 8% to 37.770 billion euros, while the Perfumes & Cosmetics business reported a revenue drop of 3% for the period. The Watches & Jewelry business group's revenue declined 1% in 2025.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News