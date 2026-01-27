Lausanne - Der Computerzubehörhersteller Logitech hat im wichtigen Weihnachtsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erneut stark abgeschnitten. Und auch der Ausblick ist positiv. Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 stieg um 6 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar, wie Logitech am späten Dienstagabend mitteilte. Zu konstanten Währungen wäre der Umsatz um 4 Prozent gestiegen. Die bereinigte Bruttomarge (Non-GAAP) verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab