Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch eine Kooperationsvereinbarung mit RedLegg, einem Unternehmen für Cybersicherheit, das für seine Managed Threat Detection- und Beratungsdienste bekannt ist.

RedLegg wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen mit Schwerpunkt auf Risikominderung, Managed Security Services und Penetrationstests. Das Angebot umfasst Managed Detection and Response (MDR), Incident Response, Richtlinienentwicklung und virtuelle CISO-Beratung. RedLegg bedient mittelständische Kunden der Bereiche Finanzen, Versicherungen, Recht und Gesundheitswesen und kombiniert Automatisierung, Informationen zu Bedrohungen und ein dediziertes Security Operations Center (SOC), um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu optimieren und langfristige Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

"Unser Fokus lag schon immer darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, den Überblick zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren nämlich Abwehrmaßnahmen zu entwickeln, die tatsächlich funktionieren", so Lynn Weddle, Präsidentin von RedLegg. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitert unsere Möglichkeiten, agile, hochwirksame Cybersicherheitssysteme anzubieten, die sowohl mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt halten als auch mit den dynamischen Geschäftsanforderungen."

"RedLegg geht das Thema Cybersicherheit mit einer Präzision und Entschlossenheit an, die das Unternehmen von anderen unterscheidet", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ob es um die Erkennung von Bedrohungen oder die Stärkung der Infrastruktur geht ihr Modell ist auf die Realitäten der heutigen Geschäftswelt zugeschnitten."

Andersen Consulting ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten rund um die Welt und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

