Die Tech-Revolution hat einen blinden Fleck. Während Milliarden in die Entwicklung von KI, fortschrittlicher Robotik und autonomen Systemen fließen, bleibt ein fundamentales Problem oft ungelöst: der Energiespeicher. Die Leistung dieser Hightech-Geräte wird von der schwächsten Komponente bestimmt und das ist immer öfter die Batterie. China beherrscht den Massenmarkt, doch es öffnet sich eine kritische Lücke, nämlich die Nachfrage nach flexiblen, leistungsstarken und nicht-chinesischen Batterielösungen. Genau in dieses Vakuum stößt NEO Battery Materials mit einem Ansatz, der die Halbleiterindustrie kopiert.Den vollständigen Artikel lesen ...
