Dem DAX hat es am Dienstag an Schwung gefehlt. Er ging am Ende 0,2 Prozent tiefer bei 24.894,44 Zählern aus dem Handel. Insbesondere der starke Euro belastet derzeit Deutschlands exportorientierte Wirtschaft. Und auch der Start in den Mittwoch sieht verhalten aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex leicht im Plus bei 24.914 Zählern.Auf der Terminseite ist heute einiges geboten. Im Fokus steht am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Zudem gibt es eine Reihe von Quartalszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
