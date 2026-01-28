Die gesamte europäische Chipbranche befindet sich am Mittwoch nach diesen positiven Nachrichten deutlich im Aufwind. Das steckt hinter den Meldungen und so geht es jetzt für die Aktien von ASML und Infineon weiter. Der KI-Boom bleibt weiter Treiber des Geschäftes bei ASML, was das Unternehmen am Mittwoch eindrucksvoll mit den gemeldeten Zahlen unter Beweis gestellt hat. Top-Nachrichten für ASML-Aktie Für 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
