München (ots) -- Start der neuen Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" mit dem Spezial "Die Wollnys - 15 Jahre!"- Silvia moderiert ihre eigene Quizshow- "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Herzlichen Glückwunsch, Familie Wollny! Bereits 15 Jahre gibt es die wohl bekannteste deutsche Großfamilie bei RTLZWEI. Der Sender feiert "Die Wollnys" mit einer neuen Staffel und zum Auftakt läuft eine Spezialfolge, die es in sich hat. Die Familie wird vom Kamerateam überrascht. Silvia erfährt, dass sie anlässlich des Jubiläums eine Quizshow moderieren wird und ihren Kindern knifflige Fragen zu den letzten 15 Jahren Wollny-Geschichte stellen darf. Vorbereitungszeit zwei Stunden. Mit diesem Highlight startet am 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr die neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bei RTLZWEI.In der Spezialfolge zum Jubiläum schlüpft Elffach-Mama Silvia in eine ganz neue Rolle: Als Moderatorin ihrer eigenen Quizshow fühlt sie ihrer Rasselbande mit 15 Fragen ordentlich auf den Zahn. Dabei geht es quer durch die 15 ereignisreichen Jahre der Großfamilie bei RTLZWEI, von emotionalen Highlights bis hin zu lustigen Alltags-Anekdoten. Wer kann sich zum Beispiel noch daran erinnern, wer am Tag von Sarafinas und Peters Traumhochzeit neben den Ringen und dem Brautpaar noch gesegnet wurde?Silvia Wollny sagt über die neue Staffel: "Dieses Jubiläum bedeutet mir sehr, sehr viel. Wir haben so viel gelacht, wir haben geweint, wir haben so viel durchlebt und es bedeutet mir ganz, ganz viel, dass wir das mit euch teilen durften."Nach der Jubiläumsendung geht es mit dem turbulenten Alltag der Wollnys weiter. Nach der romantischen Hochzeit von Loredana und Servet stellt sich die Frage - wohin geht es für die beiden in die Flitterwochen? Während die Reiseplanung für Diskussionen sorgt, erfährt Loredana, dass sie schwanger ist. Zwischen dieser Schwangerschaft mit Komplikationen, der Frage, ob Loredana ihr Kind in der Türkei oder Deutschland entbinden soll und Servets Versuch, die Einreisegenehmigung nach Deutschland zu bekommen, zeigt sich wieder einmal, wie turbulent und aufregend das Leben im Hause Wollny ist. Neben all dem Trubel gibt es zudem einiges zu feiern: Harald wird 65 Jahre alt und zwei Einschulungen stehen an. Eins ist dabei garantiert - Silvia und Harald meistern das bewegte Leben ihrer Großfamilie in jeder Situation mit viel Herz und Humor.Die neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Mehr Informationen und Bildmaterial gibt es in der Presselounge: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-wollnys-eine-schrecklich-grosse-familie)Über "Die Wollnys":Silvia Wollny lebt ihren Traum von Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. In der Welt der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.