ASML steigerte die Erlöse im Schlussquartal 2025 von rund 7,5 Mrd. Euro im Vorquartal auf 9,7 Mrd. Euro und übertraf damit alle Erwartungen. Die Bruttomarge verbesserte sich im Quartalsvergleich um 0,6 Prozentpunkte auf 52,2 %, womit ASML ebenfalls besser abschnitt als gedacht. Besonders hervorzuheben ist der Auftragseingang: Hier zog ASML Neugeschäft im Wert von fast 13,2 Mrd. Euro an Land, wobei die Analysten lediglich mit rund der Hälfte gerechnet hatten. Im ersten Quartal geht ASML nun davon aus, dass es weiter gut läuft - der Umsatz soll 8,2 bis 8,9 Mrd. Euro erreichen und die Bruttomarge soll 51 bis 53 % betragen. Für das Gesamtjahr 2026 peilt man Umsätze von 34 bis 39 Mrd. Euro an und eine Bruttomarge von 51 bis 53 %. Neben einem weiteren Umsatzwachstum kündigte ASML an, bis Ende 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 12 Mrd. Euro zurückzukaufen. Die neuen Zahlen tragen die Aktie auf ein neues Hoch: ASML lebe hoch!



