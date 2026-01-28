EQS Stimmrechtsmitteilung: Ströer SE & Co. KGaA

1. Angaben zum Emittenten Name: Ströer SE & Co. KGaA Straße, Hausnr.: Ströer Allee 1 PLZ: 50999 Ort: Köln

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900MBF3N1ATE55378

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: ValueAct Holdings GP, LLC

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

ValueAct Capital Master Fund, L.P.



5. Datum der Schwellenberührung: 21.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,88 % 0,00 % 4,88 % 55.848.313 letzte Mitteilung 9,89 % 0,00 % 9,89 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007493991 0 2.727.972 0,00 % 4,88 % Summe 2.727.972 4,88 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher ValueAct Holdings GP, LLC % % % ValueAct Holdings, L.P. % % % VA Partners I, LLC % % % ValueAct Capital Master Fund, L.P. 4,88 % % % - % % % ValueAct Holdings GP, LLC % % % ValueAct Holdings II, L.P. % % % ValueAct Capital Management, LLC % % % ValueAct Capital Management, L.P. 4,88 % % %

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Datum

26.01.2026





