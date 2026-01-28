Es nimmt einfach kein Ende. PayPal muss zur Wochenmitte die nächsten Kurszielsenkungen und Analysten-Abstufungen hinnehmen. Die Aktie steht daher erneut unter Druck. Anleger blicken nun mit Spannung auf die kommende Woche. Dann dürfte bei PayPal ein richtungsweisendes Ereignis anstehen.Morgan Stanley hat das Kursziel für PayPal von 51,00 auf 50,00 Dollar gesenkt und die Einstufung "Underweight" bestätigt. Begründet wird dies vor allem mit Sorgen um das Wachstum beim wichtigen Branded Checkout.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
