Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
WKN: A2P4YL | ISIN: CA82831T1093 | Ticker-Symbol: 1OC
Tradegate
27.01.26 | 21:53
0,790 Euro
-2,47 % -0,020
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SILVER TIGER METALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SILVER TIGER METALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7500,76015:40
0,0000,00007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SILVER TIGER METALS
SILVER TIGER METALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SILVER TIGER METALS INC0,790-2,47 %
