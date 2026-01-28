EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks



Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks

Hamburg, 28. Januar 2026 - Die Aurubis AG erhöht vor dem Hintergrund eines verbesserten Markt- und Ergebnisausblicks die Gesamtjahresprognose für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) von bislang 300 - 400 Mio. € auf 375 - 475 Mio. €. Maßgeblich für die Erhöhung der Ergebnisprognose sind insbesondere deutlich gestiegene Metallpreise und eine insgesamt sehr gute Nachfrage nach Kupferprodukten.

Im ersten Quartal 2025/26 erzielte die Aurubis AG ein operatives EBT in Höhe von 105 Mio. € (Vorjahr 130 Mio. €), welches im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 429 Mio. € (Vorjahr 339 Mio. €).

