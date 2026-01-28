Die Jenoptik-Aktie springt am Mittwoch in der Spitze um rund +15%, mittlerweile korrigierte sie jedoch wieder. Mit aktuell 24,50 € beträgt der Kursanstieg +9,5%. Damit ist sie der größte Gewinner im TecDAX. Ist der starke Anstieg berechtigt? ASML und Texas Instruments lieferten starke Zahlen Der Anlagenbauer für Chips ASML lieferte sehr starke Zahlen und übertraf die Erwartungen der Analysen deutlich. Besonders die hohen Auftragseingänge von 13,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
