Konkret geht es um gemeinsame Bewerbungen bei Vergabeverfahren der öffentlichen Hand. Im Fokus steht nach Medienberichten das Bundeswehr-Projekt "SATCOMBw Stufe 4". Dabei soll eine neue militärische Satellitenkonstellation aufgebaut werden. Geplant sind mindestens 100 Satelliten bis 2029. Sie sollen Panzer, Schiffe und Soldaten sicher miteinander vernetzen. Der potenzielle Auftragswert liegt laut Financial Times bei bis zu 10 Mrd. €. Die Ausschreibung könnte bereits im Februar starten. Neben OHB und Rheinmetall gilt auch Airbus als möglicher Bieter. Der OHB-Kurs reagierte am Montag mit einem Kurssprung von 35 %.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 05.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Bondmärkte leiden zunehmend unter Vertrauensverlust
- Silber-Hausse nimmt obskure Züge an
- Hamburger Windkraftpakt: Wer profitiert?
- Die heißeste Wette im US-Verteidigungssektor
