ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00BN4HT335 Indivior PLC 28.01.2026 US45579U1097 Indivior Pharmaceuticals Inc. 29.01.2026 Tausch 1:1
CA74040N1069 QScreen AI Inc. 28.01.2026 CA7469601032 QScreen AI Inc. 29.01.2026 Tausch 1:1
