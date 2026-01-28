Borussia Dortmund AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

- Borussia Dortmund WKN: 549309 - ISIN: DE0005493092 - Symbol: BORUF - Kürzel: BVB

? Drei Key Takeaways

Übergeordneter Abwärtstrend bestätigt Die Borussia Dortmund Prognose bleibt klar bärisch, da die Aktie sowohl im Wochen- als auch im Tageschart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) notiert.

Begrenztes Aufwärtspotenzial, erhöhte Risiken Kurzfristige Erholungen sind möglich, scheitern jedoch regelmäßig im Bereich der SMA200. Solange kein bestätigter Ausbruch erfolgt, überwiegen im Aktien Marathon die Abwärtsrisiken.

Kein Titel für den langfristigen Vermögensaufbau Die BVB-Aktie ist ein Liebhaberpapier mit geringer Dividendenattraktivität und eignet sich nicht für eine langfristige Aktien-Marathon-Strategie.

Im Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit einem klaren Fokus auf die langfristige Entwicklung. Kurz- und mittelfristige Schwankungen spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, strukturelle Trends und charttechnische Entwicklungen mit einem langfristigen Zeithorizont.

In dieser Borussia Dortmund Prognose bewerten wir die BVB-Aktie unter fundamentalen und technischen Gesichtspunkten. Die zugrunde liegenden Daten werden bis 2028 - 2029 projiziert. Ziel ist es, insbesondere langfristig orientierten Anlegern eine belastbare Entscheidungsgrundlage für den Aktien Marathon zu liefern.

Aktien Check: Borussia Dortmund (BVB)

Chartcheck - Wochenchart

Das Allzeithoch der Borussia-Dortmund-Aktie wurde im November 2018 bei 10,29 EUR markiert. In den Folgejahren kam es zu einer ausgeprägten Abwärtsbewegung, die den Kurs bis 2020 in den Bereich von 3,50 EUR führte. Zwar konnte sich die Aktie anschließend erholen und bis Mitte August 2021 auf rund 6,60 EUR steigen, nachhaltig war diese Bewegung jedoch nicht.

Im Wochenchart ist klar erkennbar, dass die Aktie im August 2021 exakt an die SMA200 (aktuell bei 3,70 EUR) herangelaufen ist. Der Docht der Wochenkerze erreichte diese Durchschnittslinie punktgenau, bevor der Kurs erneut nach unten abgewiesen wurde. Seit 2023 bewegt sich die BVB-Aktie überwiegend seitwärts im Bereich der SMA20 (3,38 EUR) und SMA50 (3,46 EUR).

Im Rahmen einer Entlastungsbewegung im Mai 2025 wurde die SMA200 erneut angelaufen, konnte jedoch trotz mehrerer Versuche nicht überwunden werden. Die Kursmuster sind im Wochenchart klar strukturiert und technisch gut interpretierbar....

