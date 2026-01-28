Energietechnik bleibt eines der heißesten Themen an der Börse. GE Vernova hat mit den Zahlen zum vierten Quartal untermauert, wie gut es läuft. Nach der starken Entwicklung der Aktie reagiert die Aktie zwar mit hoher Volatilität, notiert aber leicht im Minus. Der Rivale Siemens Energy reagiert unbeeindruckt, die Vorzeichen für die eigenen Zahlen am 11. Februar.Vernova blickt dank des weltweiten Energiehungers auf pralle Auftragsbücher. Insbesondere neue Bestellungen im Gasgeschäft trieben den Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
