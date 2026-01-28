(neu: Kursentwicklung)



AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach Rekordhöhen infolge der Zahlen und Prognosen von ASML sind die Aktien des Halbleiterbranchen-Ausrüsters am Mittwochnachmittag während der Analystenkonferenz zu dem vorgelegten Zahlenwerk ins Minus gedreht. Gleichzeitig ebbte am New Yorker Aktienmarkt die Auftakteuphorie im Techsektor etwas ab, was zusätzlich Druck auf die ASML-Papiere ausübte. Zuletzt verloren sie 2,3 Prozent auf gut 1.189 Euro. Seit Jahresanfang bedeutet dies noch immer ein Plus von 29 Prozent. Seit August 2025 hat sich der Wert fast verdoppelt.

Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier hätten die Niederländer die Erwartungen deutlich übertroffen und zudem erheblich stärker als die Wettbewerber. Damit seien die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./ajx/he