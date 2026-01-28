Zürich - Der Industriekonzern ABB verkauft ein rund 7000 Quadratmeter grosses Grundstück beim Bahnhof Zürich-Oerlikon an die Immobiliendienstleisterin Pensimo. Im ersten Quartal 2026 werde ABB wegen dem Verkauf einen operativen Veräusserungsgewinn von rund 290 Millionen Franken vor Steuern ausweisen, schreibt ABB in einer Mitteilung vom Mittwochabend. ABB benötige das Industrieareal nicht mehr als strategische Landreserve, heisst es weiter. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab