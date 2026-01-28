Cham - Der Stromzählerhersteller Landis+Gyr hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz klar gesteigert. Im Schlussquartal sollen die Geschäfte weiter anziehen. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde daher bestätigt. Der Umsatz der fortgeführten Geschäfte stieg in den Monaten Oktober bis Dezember 2025 um 39,0 Prozent auf 278,7 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Die Vorjahreszahlen wurden um das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
