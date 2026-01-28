Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 janvier/January 2026) - Stock Trend Capital Inc. (PUMP) has announced a symbol change to STCQ. Shares will begin trading under the new symbol on February 2, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on January 30, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Stock Trend Capital Inc. (PUMP) a annoncé un changement de symbole pour STCQ. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 2 février 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 30 janvier 2026. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Issuer/Émetteur : Stock Trend Capital Inc. Old symbol/Vieux symbole : PUMP New symbol/ Nouveau symbole : STCQ Effective Date/Date d'entrée en vigueur : Le 2 février/February 2026

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)