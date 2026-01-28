München (ots) -Den Olympia-Kader hat Harold Kreis schon nominiert. In der neuesten Folge der "Eishockey-Show" mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann verriet er heute Abend nun auch sein Trainerteam: Mit Alexander Sulzer (Pinguins Bremerhaven) und Serge Aubin (Eisbären Berlin) sind zwei Cheftrainer aus der DEL dabei. Und es gibt einen dritten, neuen Namen: Jamie Kompon, 59 Jahre alt, 4-facher Stanley Cup-Sieger und Assistant Coach der Florida Panthers. Mit denen konnte er 2024 und 2025 bereits zweimal den Stanley Cup gewinnen, zuvor auch 2012 mit Los Angeles und 2013 mit Chicago, jeweils als Co-Trainer. Kreis schwärmt: "Es war auch mein Wunsch oder mein Gedanke, dass wir einen erfahrenen NHL-Coach an der Bande zu haben, der auch die Nuancen der Spieler kennt. Er kennt die Nuancen der Gegner. Die spielen alle in der NHL. Er kennt sie alle! Er bringt sehr viel Wissen mit. In Florida ist das jemand, der seine eigene Mannschaft beobachtet, wie gut sie das System umsetzen." Kompon ist "ein Riesen-Zugewinn für uns!"Auch der Kader kann sich sehen lassen: Für Rick Goldmann hat dieses Team bei einer "normalen" Weltmeisterschaft fraglos Titel-Potenzial, vor allem auch aufgrund von NHL-Spielern wie Philipp Grubauer, Leon Draisaitl oder Moritz Seider, die auch diese Saison wieder abliefern. "Aber das ist ein Turnier unter Vollbesetzung. Da sind alle Teams dabei und die sind komplett mit NHL-Stars gespickt. Und damit muss man das Ganze ein bisschen einordnen." Allein der Kader der US-Amerikaner bei diesen Olympischen Winterspielen bringt es in Summe auf über 14.000 NHL-Spiele.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur "Eishockey-Show" vom 28. Januar 2026 mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann sowie den Gästen Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Leistungssportreferentin Ronja Jenike. Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur "Eishockey-Show" vom 28. Januar 2026 mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann sowie den Gästen Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Leistungssportreferentin Ronja Jenike. Ich gehe stark davon aus, sollte er [zum Fahnenträger, Anm.d.Red.] gewählt werden, dass er auch in der Lage ist, zu kommen. Sonst hätte man ihn gar nicht vorgeschlagen."... ob das DEB-Team bei der Eröffnungsfeier dabei ist: "Wir reisen am 5. Februar von Bozen nach Mailand. Und es ist eingeplant, dass wir diese Eröffnungsfeier mitmachen."... wo das DEB-Team wohnen wird: "Die Athleten wohnen schon im Olympischen Dorf. Es gibt nur begrenzte Zimmer im Olympischen Dorf. Es hätte noch ein freies Zimmer für mich gegeben. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht alleine im olympischen Dorf und die Spieler wollen mich sicher auch nicht täglich im olympischen Dorf sehen. Ich bin in einem Hotel mit den anderen Coaches und Staff-Mitgliedern. Wir werden unsere Mahlzeiten im olympischen Dorf nehmen, aber nicht übernachten."... wie zufrieden er mit dem Kader ist: "Wir sind absolut zufrieden! Das sind sehr gute Spieler, die in ihren Vereinen große Verantwortung haben und sehr gute Leistungen bringen. Diejenigen, die nicht dabei sind - das ist der Rolle, die wir den Spielern zugeteilt haben, geschuldet. Die Mannschaft, die wir aufgestellt haben, da sind wir genauso überzeugt, wie wir es damals waren. Das ist für mich eine gute Tiefe. Wir haben in der Offensive, im Powerplay hervorragende Spieler auf dem Eis. Wir sind auch defensiv sehr gut aufgestellt."... über Philipp Grubauer und ob er gleich im Tor steht: "Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich verstehe die Frage, wir müssen sehen, ob er spielt. Wir haben einen Tag dazwischen, bei den Spielen. Wir werden sehen. 'Grubi' ist in Topform, ohne Zweifel. 'Grubi' kann unter diesen Voraussetzungen, ohne vorzugreifen, kann es sehr, sehr gut sein, dass er schon gegen Dänemark startet, weil er einfach so in Topform ist. Und dann gehen wir Spiel für Spiel, wirklich schauen, wer ausgeruht ist, wem wir das Spiel zutrauen. Diese ersten drei Runden sind wichtig. Es gibt noch ein viertes Spiel. Aber so weit schauen wir noch gar nicht."... zum Trainerteam: "Alexander Sulzer wird die Verteidigung der Unterzahl machen. Dann haben wir Serge Aubin, der wird Powerplay machen mit Jamie Kompon. Der ist Assistenztrainer in Florida, den ich sehr viele Jahre kenne. Es war auch mein Wunsch oder mein Gedanke, dass wir einen erfahrenen NHL-Coach an der Bande zu haben, der auch die Nuancen der Spieler kennt. Er kennt die Nuancen der Gegner. Die spielen alle in der NHL. Er kennt sie alle! Er bringt sehr viel Wissen mit. In Florida ist das jemand, der seine eigene Mannschaft beobachtet, wie gut sie das System umsetzen. Gibt es Veränderungen des Gegners. Machen die irgendwelche Anpassungen? Das ist ein Riesen-Zugewinn für uns! Und auch dort werde ich sehr, sehr viel von ihm lernen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UG9NUDJVdzRlZ1dGT1BjVlNMTUxvc0hkL1g5eXNxZldkR0c2aGlkNjI1QT0=Rick Goldmann über das DEB-Team der Männer bei Olympia: "Das ist ein Kader, der meiner Ansicht nach Sinn macht, weil - wenn man genau draufschaut - ist in dem Kader zwei Drittel des Teams vom Silber-Team unter Harry Kreis. Das sind die Spieler, die er kennt, die unter ihm schon abgeliefert haben. Du hast, wenn du genauer draufschaust, drei Viertel der Mannschaft mit Nordamerika-Erfahrung. Das macht absolut Sinn, wenn du auf kleiner Eisfläche spielst. Du hast aktuell neun Spieler mit dabei, inklusive Torhüter, die in Nordamerika unterwegs sind. Absolute Superstars, die dieses Jahr brutal abliefern: Grubauer zum Beispiel, drittbeste Fangquote in der NHL, Draisaitl wieder einer der Besten, Seider dieses Jahr in der Verteidigung vierzehntbester Scorer und fünftmeiste Eiszeit von allen Spielern in der NHL. Du hast absolute Peak-Player dabei. Wenn du nur auf diesen Kader schauen würdest, auf diesen deutschen, wäre er bei der normalen Weltmeisterschaft einer, der um den Titel mitspielt. Dieser Kader würde bei der Weltmeisterschaft um den Weltmeistertitel mitspielen, ohne Frage. Aber: Das ist ein Turnier unter Vollbesetzung. Da sind alle Teams dabei und die sind komplett mit NHL-Stars gespickt. Und damit muss man das Ganze ein bisschen einordnen."Basti Schwele über den Olympia-Kader: "Zunächst mal war mir in der Anfangsphase der Nominierung ein bisschen viele verletzte Spieler dabei, die zum Glück zurückgekommen und alle wieder im Spielbetrieb sind, als letztes Dominik Kahun am Wochenende in der Schweizer Liga. Auch wichtig, dass er nochmal Spielpraxis bekommen hat. Aber was willst du dem Bundestrainer widersprechen? Harry hat sich total Gedanken gemacht und hat sehr viel nach Rollen aufgestellt, wie er es gesagt hat. Mit unseren NHLern sind wir super besetzt. Du hast einen Josh Samanski, der vorgestern Nacht sein NHL-Debüt gegeben hat. Der kommt auch noch mit Selbstvertrauen und allem. Ich finde schon, wir haben schon einen ziemlich geilen Kader."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=aHdYRncxUTlKeURkbTBBeUlSYzdLamh1MnVFWjdKMXh4SnhrODFVb2lXVT0=Eishockey live bei MagentaSportOlympia-Vorbereitung der MännerMittwoch, 04.02.2025ab 19.15 Uhr: Italien - Deutschland (live und kostenlos bei MagentaTV und live bei MagentaSport)PENNY DEL | 45. 