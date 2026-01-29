© Foto: Andrej Sokolow/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 02:00 Uhr, Korea: Samsung, Q4-Zahlen (detailliet) 06:00 Uhr, Deutschland: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Niederlande: ING Groep, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Q3-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, …Den vollständigen Artikel lesen
