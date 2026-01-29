TOKYO (dpa-AFX) - Toyota Motor Corp. on Thursday reported an improvement in global vehicle demand, as sales returned to year-on-year growth supported by a recovery in both domestic and overseas markets.
The Japanese automaker posted global vehicle sales of 993,356 units, up 3.1% year over year.
Sales inside Japan rose 8.8% to 148,721 units from a year earlier, while sales outside Japan increased 2.2% to 844,635 units.
