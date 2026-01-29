Geopolitik trifft Rohstoffknappheit: Steht hier eine Neubewertung bei Antimon bevor?

Anzeige / Werbung

Mit Antimony Resources formiert sich leise eine Rohstoff-Story mit enormer strategischer Sprengkraft.

Der kritische Rohstoff Antimon ist sicherheitsrelevant, industriell unverzichtbar und global zu stark ungleich verteilt. In einem Umfeld, in dem Lieferketten politisiert und kritische Rohstoffe zu geopolitischen Waffen werden, wird die Gesellschaft mit Bald Hill, dem größten Antimonprojekt Nordamerikas, zunehmend in den Fokus rücken. Anleger, die den Trend früh erkennen, sichern sich einen Platz am Anfang einer hochspannenden und lukrativen Investmentstory.

Antimon - Vom unbeachteten Nebenprodukt zum kritischen Faktor moderner Volkswirtschaften

Antimon spielt eine besondere Rolle in zentralen Industrien und gewinnt durch die zunehmend problematische globale Angebots- und Nachfragestruktur an strategischer Bedeutung. Das Halbmetall wird von den meisten Ländern als kritischer Rohstoff eingestuft. Über 70% der weltweiten Förderung stammen aus China. Weitere bedeutende Mengen kommen aus politisch problematischen Gebieten wie Russland oder Tadschikistan.

Der mit Abstand größte Einsatzbereich liegt in Flammschutzmitteln. Antimonverbindungen werden Kunststoffen, Textilien, Kabelummantelungen und Baustoffen beigemischt, um deren Entzündbarkeit signifikant zu reduzieren. Hinzu kommt die Bedeutung für die Energiespeicherung und Elektrifizierung. Diese Rolle und die daraus abgeleitete Nachfrage wird in Zeiten wachsender Stromnetze und dezentraler Energiespeicher noch zu sehr unterschätzt.

Zentral ist allerdings der Einsatz in militärischen und sicherheitsrelevanten Bereichen. Antimon findet Anwendung in Speziallegierungen, Munition, optischen Systemen, Infrarot-Technologie und elektronischen Bauteilen. In militärischen Anwendungen ist Antimon praktisch unverzichtbar - in Zeiten geopolitischer Spannungen und nationaler Initiativen zur Sicherheit von Rohstoffversorgung und Lieferketten ist das ein gewichtiger Faktor.

Antimony Resources - Strategisches Asset mit geopolitischem Gewicht

Das Explorationsunternehmen fokussiert sich auf das Bald-Hill-Projekt in der kanadischen Provinz New Brunswick, einer rohstofffreundlichen Jurisdiktion mit guten Rahmenbedingungen. Die 1.100 Hektar große Liegenschaft gilt als das größte Antimonvorkommen Nordamerikas. Historisch wurden auf der Liegenschaft mehr als 13.800 Bohrmeter niedergebracht, davon gut 8.000 Meter im vergangenen Jahr.

Die Daten, auch die jüngsten erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Informationen, zeigen exzellente Ergebnisse, hohe Antimon-Mineralisierungen und weisen auf ein hochgradiges und ausgedehntes System hin. Die Main Zone konnte im letzten Jahr deutlich ausgeweitet werden und erstreckt sich mittlerweile auf eine Länge von über 700 Metern und reicht bis in Tiefen von mehr als 400 Meter.

Indikation zur potenziellen Größe

Ein technischer Bericht aus dem vierten Quartal 2025 gab eine erste wichtige Indikation zur potenziellen Größe der Vorkommen. Der Bericht kalkulierte, dass das Bald-Hill-Projekt rund 2,7 Mio. t Gestein mit Gehalten von 3 bis 4% Antimon umfasst. Daraus lässt sich ein "Vorkommen" von 81.000 bis 108.000 t reinen Metalls ableiten. Dies stellt ein, auch im Weltmaßstab gemessen, großes Vorkommen dar.

Der nächste logische Schritt ist die Erstellung einer nach dem kanadischen Standard NI 43-101 konformen Ressource. Dies hat die Gesellschaft für Ende des Jahres, spätestens für das Frühjahr 2027 in Aussicht gestellt. Für Investoren ist dies ein wichtiger Meilenstein, um Größe, Werthaltigkeit und Wirtschaftlichkeit des Projekts zu beurteilen. Häufig führt eine solche Ressourcenschätzung zu einem Bewertungssprung einer Gesellschaft.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Antimony Resources neue Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm auf Bald Hill. Die Daten bestätigen erneut Abschnitte mit einer robusten Antimonmineralisierung über mehrere Zonen hinweg. Die Mineralisierung zeigt sich wiederholt, konsistent und in geologischen Strukturen, die auf Erweiterungspotenzial hindeuten.

Antimony Resources meldete weitere massive Antimon-haltige Stibnit-Vorkommen ("Sb") mit 5,10% Sb über 4,0 Meter, 2,15% Sb über 6,85 Meter und 2,38% Sb über 9,60 Meter. Die Daten bestätigen weiterhin, dass 75% bis 80% aller Bohrungen hochgradige, antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung nachweisen. Der durchschnittliche Gehalt der Mineralisierung liegt laut Unternehmensangaben weiterhin zwischen 3% bis 4% Sb.

Großes Potenzial steht in Aussicht

Im laufenden Jahr plant die Gesellschaft zwei unerforschte Zonen mit antimonhaltigen Mineralisierungen südlich (Bald Hill South) und westlich (Marcus Zone) der Hauptzone (Main Zone) näher zu untersuchen. Insbesondere der Marcus Zone räumt die Gesellschaft großes Potenzial ein. Essenziell für die geplante Ressourcenschätzung sind die im laufenden Jahr geplanten Erweiterungsbohrungen der Main Zone. Alle Maßnahmen können mühelos durch die im letzten Jahr im Volumen von 9 Mio. CAD durchgeführte Kapitalerhöhung gestemmt werden.

Gute Bohrdaten und der Nachweis hochgradiger und mächtiger Antimonmineralisierungen haben die Aktie in den letzten Monaten beflügelt. Der Kurs hat sich vervielfacht. Eine erste gute Indikation über den hohen Wert des Projekts lieferte im letzten Jahr der technische Bericht. Dem gegenüber steht aktuell eine Marktkapitalisierung von moderaten 53 Mio. CAD. Neue Bohrdaten und die Weiterentwicklung des Bald Hill Projekts werden positive Impulse für die Aktie liefern.

Starke Kursperformance aber weiterhin moderate Unternehmensbewertung. Wann kommt der nächste Schub der Antimony Resources Aktie?

Fazit

Der kritische Rohstoff Antimon ist noch wenig bekannt, gewinnt aber schnell und unaufhaltsam an geopolitischem Gewicht. Seine Anwendungen sind systemrelevant, die Substituierbarkeit ist gering, die Förderung ist global zu stark auf China und andere politisch problematische Länder konzentriert. Westliche Industrien und Regierungen suchen händeringend nach sicheren und verlässlichen Lieferquellen. Mit Bald Hill besitzt die Gesellschaft das größte nordamerikanische Antimonvorkommen, welches sich durch seine hohen Mineralisierungsgrade auszeichnet. Mit diesem strategischen Asset gewinnt Antimony Resources geopolitisch an Bedeutung, was sich sukzessiv in einer strukturellen Neubewertung der Gesellschaft widerspiegeln wird. Momentan ist Antimony Resources lediglich mit moderaten 53 Mio. CAD bewertet. Weitere Daten aus dem Bohrprogramm werden zu positiven Impulsen für den Aktienkurs führen.

