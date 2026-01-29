SAP schaltet im laufenden Jahr einen Gang höher. Europas größter Softwarekonzern hat am Morgen seine Zahlen für das vierte Quartal sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. SAP peilt hier ein deutlich stärkeres Wachstum an und will zugleich die Profitabilität weiter verbessern.Der Produktumsatz aus Cloudlösungen und klassischen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen. Allein das Cloudgeschäft soll um 23 bis 25 Prozent wachsen. Parallel dazu rechnet der DAX-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
