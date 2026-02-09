Die SAP-Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres in einer schwachen Phase. Am Montag gewinnt sie leicht und notiert bei knapp 173 €. Damit steht sie wieder auf dem Niveau von Mai 2025. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Zielwerte erreicht Die vorläufigen Jahreszahlen vom 29. Januar lagen am oberen Ende der Prognosewerte. Dennoch sorgten sie bei den Marktexperten für Unzufriedenheit. Die Gesamterlöse verbesserten sich um 8% auf 36,8 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
