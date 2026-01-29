EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

2G Energy AG wächst stark im vierten Quartal in Deutschland und Europa.



29.01.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2G Energy AG wächst stark im vierten Quartal in Deutschland und Europa. Auftragseingang in Deutschland legt um 145% auf 22,4 Mio. Euro zu (Vj.: 9,1 Mio. Euro).

Europa erzielt außerhalb der Ukraine 160% mehr Auftragseingang (11,7 Mio. Euro, Vj.: 4,5 Mio. Euro).

Kerngeschäft in Nordamerika auch nach Auslaufen des IRA sehr robust (Auftragseingang Q4 2025: 15,5 Mio. Euro, Vj.: 16,1 Mio. Euro).

Vorstand bestätigt Wachstumsprognose für 2026 (Umsatz: 440 - 490 Mio. Euro, EBIT-Marge: 9,0-11,0%).

EU-Genehmigung für 12 GW Reservekraft sichert politischen Rückenwind für dezentrale Gaskraftwerke und künftiges Umsatzwachstum in Deutschland. Heek, 29. Januar 2026 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, kann im vierten Quartal 2025 erwartungsgemäß erhebliche Auftragseingänge insbesondere in Deutschland und Europa verzeichnen. Auftragseingang in Deutschland legt um 145% auf 22,4 Mio. Euro zu (Vj.: 9,1 Mio. Euro). In Deutschland haben sich die Rahmenbedingungen für Investitionen in Biogas weiter verbessert, insbesondere durch die Neuausgestaltung von attraktiven Fördermechanismen, erleichterte Genehmigungsverfahren und eine stärkere politische Priorisierung flexibler Leistung im Rahmen des sogenannten Biomassepakets. Diese neuen Anreize erhöhen die Planungssicherheit für Betreiber und Investoren und machen Biogas-Projekte wirtschaftlich deutlich interessanter. Vor diesem Hintergrund verzeichnet 2G einen spürbaren Anstieg der Auftragseingänge. Der Auftragseingang legt in Deutschland um 145% auf 22,4 Mio. Euro (Vj.: 9,1 Mio. Euro) zu. In Europa außerhalb der Ukraine 160% mehr Auftragseingang (11,7 Mio. Euro, Vj.: 4,5 Mio. Euro). Auch Kernmärkte im übrigen Europa waren von erfreulicher Investitionsbereitschaft geprägt. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die projektbezogenen Auftragswellen des ukrainischen Marktes, analog zu früheren Corporate News, herausgerechnet und ggf. getrennt kommentiert. 2G akquirierte auf den europäischen Märkten außerhalb der Ukraine insgesamt 7,2 Mio. Euro mehr Aufträge als im Vergleichsquartal 2024 (11,7 Mio. Euro, Vj.: 4,5 Mio. Euro, +160%). Bemerkenswert ist das Segment Kläranlagen, das mit 2,2 Mio. Euro zum Wachstum im übrigen Europa beitrug (vgl. CN vom 22. August 2024). Der Markterfolg von 2G in Europa wird erneut ergänzt durch größere Projekte für den ukrainischen Markt, die aufgrund von Vergabeverzögerungen allerdings nicht das Vorjahresvolumen erreicht haben. Kerngeschäft in Nordamerika auch nach Auslaufen des IRA sehr robust (Auftragseingang Q4 2025: 15,5 Mio. Euro, Vj.: 16,1 Mio. Euro) In Nordamerika zeigt sich, dass das Produktportfolio in der Breite auf einen aufnahmebereiten Markt trifft, denn trotz des Auslaufens der steuerlichen Anreize aufgrund des IRA konnten Aufträge auf Vorjahresniveau vereinnahmt werden (15,5 Mio. Euro, Vj.: 16,1 Mio. Euro). Durch die erfolgreiche Einführung des Demand Response Produkts erwartet der Vorstand in diesem Jahr einen weiteren deutlichen Impuls für den Nordamerikanischen Markt. Der früher berichtete, erhebliche Nachfrageüberhang in Folge des Zubaus zahlreicher Rechenzentren mitautonomer Energieversorgung im Inselbetrieb, hält an. 2G ist in einer ganzen Reihe von teilweise sehr weit fortgeschrittenen Projekten involviert und erwartet nach wie vor, im Laufe des ersten Halbjahres 2026 mehrere Großaufträge zu akquirieren, deren Auslieferung im laufenden Jahr beginnen und sich über mehrere Jahre erstrecken wird. Außerhalb der Ukraine stellt sich die Verteilung des Auftragseingangs im vierten Quartal (54,2 Mio. Euro, Vj.: 34,8 Mio. Euro, +56 %) wie folgt dar*: Auftragseingang Q4 2025 Q4 2024 Deutschland 41% 26% Übriges Europa 22% 13% Nordamerika 29% 46% Übrige Welt 8% 14% Summe 100% 100%

* Es treten Rundungsdifferenzen auf; Ukraine-Aufträge sind in dieser Darstellung nicht enthalten. Vorstand bestätigt Wachstumsprognose 2026 (Umsatz: 440 - 490 Mio. Euro, EBIT-Marge: 9,0 - 11,0 %) Die ERP-Einführung, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu spürbaren Friktionen in zahlreichen Betriebsabläufen geführt hatte, ist technisch abgeschlossen worden. Nunmehr konzentrieren sich die betroffenen Konzerngesellschaften auf das Heben von Effizienzpotentialen. Insbesondere für den Geschäftsbereich Service erwartet der Vorstand spürbare Prozessverbesserungen, die das absehbare Wachstum weiter absichern. Für das angelaufene Jahr 2026 bestätigt der Vorstand die bekannte Umsatzprognose von 440 bis 490 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0%. Neben den sich bereits abzeichnenden positiven Effekten aus dem Biomassepaket, den inzwischen konkreter werdenden Rahmenbedingungen zu den deutschen Gasreservekraftwerken und der geplanten Steigerungen im Bereich der Wärmepumpen, werden auch erste Großaufträge aus dem neuen Geschäftsbereich Data-Center diese Prognose unterstützen. EU-Genehmigung für 12 GW Reservekraft sichert politischen Rückenwind für dezentrale Gaskraftwerke und künftiges Umsatzwachstum in Deutschland. Die Grundsatzeinigung ermöglicht Ausschreibungen für 12 Gigawatt steuerbare Leistung bereits 2026. Davon müssen 10 GW mindestens 10 Stunden kontinuierlich Strom liefern können, was vor allem Gaskraftwerke begünstigt. Die Anlagen sollen bis 2031 in Betrieb gehen und später auf Wasserstoff oder emissionsfreie Technologien umgestellt werden. Die entsprechenden 2G Lösungen können die geforderten technischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Wasserstoffs und der Anlagenverfügbarkeit, bereits heute erfüllen. Der Vorstand ist auch daher optimistisch, die positive Unternehmensentwicklung für die Jahre ab 2027, für die bisher noch keine Prognose kommuniziert wurde, ausbauen zu können.



Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9%. 2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2026

4. Februar Hamburger Investoren Tage (HIT), Hamburg

15. April Metzler Small Cap Days, Frankfurt am Main

10.-12. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

Mai | Juni* Umsatz und EBIT Q1 2026

21. Mai Vorläufige Zahlen zum 31.12.2025, Prognose 2026

11.-12. Juni Berenberg Pan-European Discovery Konferenz, Porto

17. Juni Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2026

19. August Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

29. September Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main * Aufgrund der Umstellung auf ein neues ERP-System ergeben sich in 2026 zeitliche Verzögerungen bei der Aufstellung der Abschlüsse, weshalb der Konzernabschluss 2025 und der Halbjahresbericht 2026 später als üblich veröffentlicht werden. Das betrifft ebenfalls Veröffentlichungen zu vorläufigen Zahlen dieser Perioden, aber auch die Meldungen zu den Quartalskennzahlen, weshalb die finalen Veröffentlichungstermine teilweise noch nicht feststehen. IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



29.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News