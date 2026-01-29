Mitteilung der HMS Bergbau AG:
HMS Bergbau AG: Eigene Kohlemine in Botswana startet Produktion- Produktionsstart erfolgt - Exklusive Vermarktungsvereinbarung für die HMS Bergbau - Erweiterung der Wertschöpfungskette schreitet planmäßig voran
Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110) ("HMS Bergbau"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat die Übernahme von 51 % der Anteile an der Maatla Resources (Pty.) Ltd ("Maatla"), Botswana, erfolgreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
