© Foto: Martin Joppen / SanofiDer französische Arzneimittelhersteller Sanofi teilt am Donnerstag mit, dass er für 2026 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Grundlage für dieses Wachstum sind die starke Nachfrage nach dem Blockbuster-Asthmamedikament Dupixent sowie einige neuere Arzneimittel. Das Unternehmen erklärt zudem, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft in diesem Jahr etwas schneller als der Umsatz wachsen soll, und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro an. Im Jahr 2025 hatte Sanofi bereits ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro abgeschlossen. Sanofis Finanzvorstand François-Xavier Roger sagt, dass Dupixent sowie die Beiträge kürzlich …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE