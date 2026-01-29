Vancouver, British Columbia - 29. JANUAR 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) ("Kingman" oder das "Unternehmen") freut sich, im Zusammenhang mit dem Abschluss einer hochauflösenden drohnengestützten Magnetfeldvermessung bekannt zu geben, dass es beim Bureau of Land Management ("BLM") eine "Notice of Intent to Conduct Exploration" für das Phase-III-Bohrprogramm in seinem hochgradigen Gold- und Silberprojekt Mohave in Arizona eingereicht hat.

Seit dem Abschluss seiner überzeichneten Finanzierung Ende 2025 beschleunigt das Unternehmen gezielte technische Arbeiten, um sein geologisches und strukturelles Verständnis im Vorfeld der Genehmigungen und Bohrungen in seinem Vorzeigeprojekt, einschließlich der historischen Mine Rosebud, zu verbessern.

Geophysikalische Untersuchung abgeschlossen

Das Unternehmen führte eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohne durch, die auf die Unterstützung der Bohrplanung in überdeckten Bereichen und die strukturelle Vorerkundung des gesamten Konzessionsgebiets ausgelegt war. Die Messung umfasste ca. 305 Profilkilometer, die mit einem Linienabstand von 30 Metern in einer Höhe von ca. 25 Metern über dem Boden (AGL) überflogen wurden. Die Daten wurden mit einem hochempfindlichen Kalium-Magnetometer erfasst und mithilfe eines bodengestützten Magnetometers auf tageszeitliche Schwankungen korrigiert. Die Verarbeitungsergebnisse umfassen standardmäßige magnetische Produkte wie die magnetische Totalintensität (TMI), die auf den Pol reduzierte Intensität (RTP) und Ableitungskarten einschließlich der ersten vertikalen Ableitung (1VD), des analytischen Signals und der Neigungsableitung. Der Datensatz wurde zur Weiterverarbeitung bereitgestellt, einschließlich einer dreidimensionalen magnetischen Inversion.

Abbildungen 1 & 2: Karte der auf den Pol reduzierten (RTP) magnetischen Intensität; erste vertikale Ableitung (1VD) der RTP-Magnetik-Daten

Simon Studer, Interim CEO, President und Direktor, erklärte dazu wie folgt: "Das unmittelbare Ziel der Magnetfeldmessung war es, die Bohrstandorte für die Genehmigungen zu bestätigen und festzulegen. Die Schätzungen der Tiefe magnetischer Quellen zeigen, dass die magnetischen Merkmale nach Nordwesten hin rasch an Tiefe zunehmen, während sie nach Südosten hin relativ flach bleiben; somit ist der Südosten das effizienteste erste Zielgebiet für Step-out-Bohrungen. Sobald die magnetische Inversion abgeschlossen ist, werden wir gemeinsam mit dem Geophysiker die endgültigen Bohrorientierungen von den genehmigten Bohrplattformen aus festlegen."

Das Unternehmen hat den Magnetdatensatz zur Weiterverarbeitung bereitgestellt, einschließlich einer dreidimensionalen Modellierung der magnetischen Vektorinversion ("MVI") und einer geologischen Analyse, um die Interpretationen der strukturellen Geometrie in der Tiefe zu verfeinern und die endgültige Festlegung der Bohrlochansatz-Standorte und Bohrorientierungen für die nächste Bohrphase zu unterstützen. Die Ergebnisse werden mit der historischen Kartierung und der geochemischen Probenahme zusammengeführt, und das Unternehmen wird jeweils über den aktuellen Stand der Verarbeitung und Interpretation informieren.

Aktuelle Informationen zum Genehmigungsprozess

Das Unternehmen hat beim BLM seine "Notice of Intent" für Bohrungen in Mohave eingereicht. Der Antrag wird derzeit geprüft, und die Genehmigung dürfte kurzfristig erfolgen. Nach Erhalt der Genehmigung beabsichtigt Kingman, umgehend zu mobilisieren und mit den Bohrungen zu beginnen. Das geplante Phase-III-Programm ist darauf ausgelegt, die Gangkorridor-Erweiterungen von Southwick südöstlich des Gebiets der Mine Rosebud im Projekt Mohave zu erkunden.

Technischer Haftungsausschluss

Die Magnetfeldmessung erfasst lediglich Variationen der magnetischen Reaktion und die relative Tiefe zu magnetischen Quellen. Sie identifiziert weder Mineralisierungen noch das wirtschaftliche Potenzial. Alle Interpretationen sind vorläufig und bedürfen der endgültigen Verarbeitung und Validierung.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen, die in der Vorschrift National Instrument 43-101 dargelegt sind, erstellt und im Auftrag des Unternehmens von Bradley C. Peek, MSc., CPG, dem qualifizierten Sachverständigen von Kingman Minerals Ltd., geprüft.

ÜBER

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon D. Studer

Interim CEO, President & Direktor

simondavidstuder@gmail.com

Tel.: 0041-44-585-2484

Hauptsitz des Unternehmens

Tel: (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "terminiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen dieser Begriffe - einschließlich negativer Abwandlungen - oder welche die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden"), stellen keine Aussagen über historische Tatsachen dar und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf Aussagen in Bezug auf: die Bedingungen der Privatplatzierung; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse; die voraussichtliche Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung; den Abschluss der Privatplatzierung; und die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Obwohl Kingman der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen und/oder Angaben zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da Kingman keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen von Kingman bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Kingman abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV; Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von Kingman; Risiken im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf die von Kingman bereitgestellten technischen Informationen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und potenziellen Erschließung der Mineralliegenschaften des Unternehmens; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation von Bohrergebnissen und der Geologie, Kontinuität und Qualität von Mineralvorkommen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und First Nation-Gruppen bei der Exploration und Erschließung von Liegenschaften und der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Liegenschaften zu beschaffen, und die Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen künftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen und die Unsicherheit, ob die erwarteten Meilensteine des Programms erreicht werden; die Unsicherheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; sowie weitere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden, und zusätzliche Risiken, die in den Unterlagen von Kingman bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada aufgeführt sind (verfügbar unter www.sedarplus.com).

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82756Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82756&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4957802073Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.