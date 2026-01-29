Robotik hat sich zu einer Schlüsseltechnologie der globalen Wirtschaft entwickelt. In zahlreichen Anwendungsfeldern steigern Roboter die Effizienz, stabilisieren Lieferketten und beschleunigen Prozesse. Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz und Automatisierung verleihen dem Markt zusätzlichen Rückenwind. Der neue Robotic Index von DER AKTIONÄR bündelt die führenden Player der Roboter-Revolution und macht das dynamische Wachstum der Branche in einem einzigen Index investierbar.Humanoide Roboter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
