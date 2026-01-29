Laut dem Bericht von ISG Provider Lens verlagern Unternehmen ihre Eigentumsverhältnisse von internen Strukturen weg, da Netzwerke in verteilten Unternehmensumgebungen immer komplexer und stärker reguliert werden

Laut einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III veröffentlicht wurde, einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, verändern Unternehmen in Europa die Art und Weise, wie Netzwerke gestaltet, betrieben und verwaltet werden, indem sie Managed Network Services (MNS) einsetzen, die zunehmend KI-gestützte und KI-gesteuerte Funktionen integrieren.

Der 2025 ISG Provider Lens Enterprise Managed Network Services-Bericht für Europa stellt fest, dass viele Unternehmen in der Region MNS in der Vergangenheit abgelehnt haben und stattdessen auf große interne IT- und Datenbetriebsteams gesetzt haben. Unternehmen behielten die direkte Kontrolle über geschäftskritische Infrastrukturen, einschließlich privater Rechenzentren, Weitverkehrsnetzwerke und lokaler Netzwerkressourcen. Die frühen MNS-Angebote waren in ihrem Umfang begrenzt und konzentrierten sich hauptsächlich auf kabelgebundene Konnektivität und grundlegende Wartungsarbeiten. Mit der Expansion und Diversifizierung europäischer Unternehmensnetzwerke entwickelten sich jedoch auch MNS-Lösungen weiter, um mehrere Bereitstellungsmodelle zu unterstützen, die den Anforderungen hybrider Architekturen und globaler Aktivitäten gerecht werden.

"In einem zunehmend von Bedrohungen geprägten Umfeld müssen Unternehmen ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten, Ausfallzeiten minimieren und vielfältige regulatorische Anforderungen erfüllen, während sie gleichzeitig mobile und cloudorientierte Mitarbeiter unterstützen", erklärte Jon Harrod, Partner bei ISG. "MNS-Lösungen sind mittlerweile von zentraler Bedeutung für die Bewältigung dieser betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen in europäischen Unternehmensumgebungen."

Hybrides Arbeiten und verteilte Betriebsabläufe sind in Unternehmen in der gesamten Region zum Standard geworden, was die Komplexität für IT- und Netzwerkteams erhöht, heißt es in dem Bericht. Mitarbeiter benötigen heute einen sicheren und zuverlässigen Zugriff auf Anwendungen von nahezu jedem Standort aus, während Netzwerke neben Cloud-Workloads, IoT-Geräten und Edge-Plattformen auch ältere Systeme unterstützen müssen. Gleichzeitig erhöhen rasante Fortschritte bei KI-gestützter Infrastruktur und anhaltende Cyber-Bedrohungen die Erwartungen an eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Sicherheitsreaktionen. Zusammen führen diese Faktoren dazu, dass Unternehmen sich zunehmend auf MNS verlassen, um komplexe Umgebungen zu überwachen.

Neben der zunehmenden Verbreitung von MNS wenden sich europäische Unternehmen laut ISG zunehmend Network-as-a-Service-Lösungen (NaaS) zu, anstatt komplexe Netzwerkumgebungen intern aufzubauen und zu betreiben. Sie suchen nach Anbietern mit fundiertem Fachwissen, Automatisierungsfähigkeiten und spezialisiertem Personal. KI- und GenAI-Tools ermöglichen es Netzwerkbetreibern, Routineaufgaben zu automatisieren, die prädiktive Analyse zu verbessern und die Erkennung und Reaktion auf Vorfälle zu optimieren. Unternehmen bevorzugen NaaS-Anbieter mit diesen Fähigkeiten, um den Betriebsaufwand zu reduzieren und effizientere, skalierbare und sichere Dienste zu ermöglichen.

In ganz Europa unterstützen Netzwerkdienste Unternehmen auch dabei, gesetzliche Vorschriften und Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen und sich gleichzeitig schnell an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen, beispielsweise durch die Skalierung von Abläufen in Expansionsphasen. Durch die Auslagerung ressourcenintensiver Netzwerkoperationen können sich Unternehmen auf ihre Kerngeschäftsprioritäten konzentrieren und gleichzeitig ihre Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern.

"Unternehmen richten ihre Netzwerkstrategien zunehmend an Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzzielen aus", erklärte Kenn Walters, Hauptautor des Berichts. "MNS-Angebote unterstützen diese Ziele durch die Optimierung von Netzwerkressourcen und helfen Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren."

Der Bericht untersucht auch andere Trends auf dem Markt für Unternehmens-MNS in Europa, darunter die Einführung von IoT und Edge-Computing sowie Bemühungen, Modernisierung und Kostenkontrolle angesichts immer kürzerer Aktualisierungszyklen in Einklang zu bringen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Zusammenhang mit Netzwerken, denen Unternehmen in Europa gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing, das Sie hier abrufen können.

Der 2025 ISG Provider Lens Enterprise Managed Network Services-Bericht für Europa bewertet die Fähigkeiten von 36 Anbietern in drei Quadranten: Managed Network Services Evolution, Managed Enterprise Connectivity Solutions (DIA, VoIP VPN) und Network as a Service (NaaS).

Der Bericht nennt Accenture, Colt, Deutsche Telekom, GTT, NTT DATA und Orange Business als Leader in allen drei Quadranten. Comcast Business, HCLTech, Verizon Business und Wipro werden jeweils in zwei Quadranten als Leader genannt, während Capgemini, Computacenter, DXC Technology und Kyndryl jeweils in einem Quadranten als Leader genannt werden.

Darüber hinaus werden Computacenter und DXC Technology in jeweils einem Quadranten als Rising Stars ausgezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde Tata Communications unter den MNS-Anbietern für Unternehmen zum globalen ISG CX Star Performer für 2025 ernannt. Tata Communications erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine angepasste Version des Berichts ist bei Orange Business erhältlich.

Der 2025 ISG Provider Lens Enterprise Managed Network Services-Bericht für Europa ist für Abonnenten verfügbar oder kann auf dieser Website erworben werden.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die "ISG Provider Lens Quadrant"-Forschungsreihe ist die einzige Anbieterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit der Praxiserfahrung und Beobachtung des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden eine umfassende Datenbasis und Marktanalysen zur Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner, während ISG-Berater die Reports nutzen, um ihr eigenes Marktwissen zu validieren und Empfehlungen für Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Forschung deckt derzeit Anbieter mit globalem Serviceangebot ab, ebenso wie in Europa, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia, mit weiteren Märkten, die künftig folgen. Weitere Informationen zur "ISG Provider Lens"-Forschung sind auf dieser Webseite verfügbar.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner weltweit 1.600 Fachleute, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

