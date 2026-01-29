Düsseldorf (ots) -Am 29. und 30. September 2026 findet die dritte Ausgabe der Defence- und Space-Plattform Mission-K statt. In diesem Jahr wird die Veranstaltung vom deutsch-französischen Raumfahrt- und Verteidigungskonzern ArianeGroup sowie vom Chemiekonzern Evonik als strategische Partner unterstützt. Im Mittelpunkt steht die konkrete Umsetzung der kürzlich verabschiedeten Weltraumsicherheitsstrategie der Bundesregierung.Die Strategie definiert den Schutz kritischer Weltrauminfrastrukturen, resiliente Fähigkeiten und den souveränen Zugang zum All als zentrale sicherheitspolitische Aufgaben. Mission-K greift diese Schwerpunkte auf und bringt Industrie, staatliche Akteure, Streitkräfte und Forschung zusammen, um technologische und industrielle Lösungsansätze zu entwickeln.Kern des Formats sind drei strategische Challenges, die sich direkt aus der Weltraumsicherheitsstrategie ableiten. Dazu zählen Resilienz orbitaler Systeme, Space Security und der souveräne Zugang zum Weltraum. Diese Themen werden in interaktiven Arbeitsformaten bearbeitet, an denen Vertreter aus Industrie, Behörden und Anwenderkreisen gemeinsam teilnehmen. Ziel ist es, politische Zielsetzungen mit realistischen Umsetzungsoptionen zu verknüpfen.ArianeGroup ist ein zentraler Akteur der europäischen Sicherheitsarchitektur im Bereich Defence und Space. Mit Trägerraketensystemen, Antriebstechnologien und der Schwerlastrakete Ariane 6 sichert das Unternehmen den souveränen Zugang Europas zum Weltraum und unterstützt zivile wie militärische Missionen. Weitere Schwerpunkte liegen auf Satelliten- und Orbitalantrieben sowie Space-Security-Fähigkeiten zur Überwachung des erdnahen Orbits. Wichtige Standorte befinden sich unter anderem in Bremen, Ottobrunn, Lampoldshausen und Trauen.Evonik ergänzt das Partnerprofil mit Materialtechnologien für resiliente Weltraumsysteme. Hochleistungswerkstoffe, Verbundmaterialien sowie Kleb- und Verbindungslösungen erhöhen Belastbarkeit, Effizienz und Lebensdauer von Defence- und Space-Anwendungen. Dabei verbindet Evonik sicherheitsrelevante Anforderungen mit Ressourcenschonung und Emissionsreduktion.Begleitend zu den Challenges präsentieren bis zu 20 Partner interaktive Experiences jenseits klassischer Messestände. Die inhaltliche Einordnung übernehmen zehn hochkarätige Keynote-Speaker aus Industrie, Politik, Streitkräften und Forschung.Mission-K findet am 29. und 30. September 2026 im Wunderland Kalkar statt und richtet sich an Industrie, Behörden, Studierende, Start-ups und Medien. Formate sind Keynotes, Challenges, Experiences, Pitch-Bühnen und Networking-Abende. Mission-K fördert neue Partnerschaften, beschleunigt Innovation.Pressekontakt:Alexander KleinschmidtBusiness Missions UGE-Mail: alexander.kleinschmidt@business-missions.deWebsite: https://www.mission-k.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mission-kOriginal-Content von: Business Missions UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181942/6206317