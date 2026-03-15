Im Windschatten der Flugzeugbauer: FACC als Schlüsselzulieferer der Branche

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Wer an Flugzeuge denkt, denkt meist an Airbus oder Boeing. Doch hinter vielen Innovationen in der zivilen Luftfahrt stehen spezialisierte Zulieferer. Einer davon ist die österreichische FACC AG (ISIN: AT00000FACC2). Das Unternehmen liefert zentrale Leichtbaukomponenten - und das in beeindruckender Größenordnung. Jede Sekunde startet weltweit ein Flugzeug mit FACC-Technologie an Bord.



Seit der Gründung hat das Unternehmen enorme Entwicklungsarbeit geleistet. In den ersten 35 Jahren investierten die Leichtbau-Spezialisten rund 17,5 Millionen Engineering-Stunden. Das entspricht der jährlichen Entwicklungsleistung von rund 10.300 Ingenieuren. Diese Arbeit hat greifbare Ergebnisse hervorgebracht: 40,2 Millionen Bauteile hat FACC in diesem Zeitraum entwickelt, produziert und an Kunden ausgeliefert.



Damit zeigt sich, wie stark das Unternehmen im Hintergrund der globalen Luftfahrtindustrie verankert ist. Während Passagiere meist nur die Flugzeugmodelle kennen, steckt in vielen Maschinen Technologie des österreichischen Spezialisten. Der Fokus liegt auf hochentwickelten Leichtbaulösungen aus Verbundwerkstoffen - ein Feld, das für Effizienz und Wirtschaftlichkeit moderner Flugzeuge entscheidend ist.



Leichtbau als Effizienztreiber der modernen Luftfahrt



Die Stärke von FACC zeigt sich besonders bei konkreten technischen Verbesserungen. Ein frühes Beispiel reicht zurück ins Jahr 1987. Damals beauftragte Boeing (ISIN: US0970231058) die damalige Fischer-Ski-Abteilung FACC mit der Fertigung der APU-Zugangstür für die Boeing 757.



Das Resultat war bemerkenswert: Durch den Einsatz moderner Verbundwerkstoff-Technologie waren die gelieferten Türen neun Kilogramm leichter als ihre Vorgänger. Das entsprach einer Gewichtsreduktion von rund 20 Prozent. In der Luftfahrt zählt jedes Kilogramm - weniger Gewicht bedeutet geringeren Treibstoffverbrauch und bessere Effizienz. Die erfolgreiche Umsetzung erwies sich als Türöffner für weitere Großaufträge.



Eine der wirkungsvollsten Innovationen des Unternehmens sind die Winglets beziehungsweise Sharklets. Diese Flügelspitzen reduzieren Luftwirbel an den Flügelenden und senken damit den Luftwiderstand deutlich. Das führt zu geringerem Treibstoffverbrauch sowie niedrigeren Lärm- und Schadstoffemissionen.



Die rund 2,5 Meter hohen Sharklets folgen einem biomimetischen Design. Ihre Form orientiert sich an den aufgebogenen äußeren Federn großer Vögel wie dem Kondor, die dadurch effizienter fliegen. Mit dieser Technologie entwickelte sich FACC zum weltweit größten Winglet-Produzenten. Für die Boeing-737-Familie allein hat das Unternehmen bereits mehr als 10.000 Winglets geliefert.



Enge Partnerschaften mit den großen Flugzeugbauern



Die Zusammenarbeit mit den großen Herstellern Airbus (ISIN: NL0000235190) und Boeing reicht Jahrzehnte zurück. Bereits 1981 begann die Partnerschaft mit der Entwicklung einer Stützstange für Fußbodenquerträger der Airbus-Modelle A300-600 und A310.



Heute ist FACC auf sämtlichen Airbus-Plattformen vertreten - A220, A320, A330, A340, A350 und A380. Das Unternehmen liefert eine breite Palette an Leichtbauteilen für Tragflächen, Triebwerke, Leitwerke und Passagierkabinen.



Besonders eng ist die Kooperation bei der A320-Familie. Seit 1989 arbeitet FACC als strategischer Entwicklungspartner an den Airbus-Kabinen. Mehrere Kabinengenerationen wurden gemeinsam entwickelt. Ein wichtiger Baustein ist der komplette Eingangsbereich der A320 Airspace Cabin, der von FACC gefertigt wird. Bei den Modellen A320 und A350 wurden sogar ausschließlich Kabinen des Unternehmens verbaut.



Auch bei Boeing ist FACC stark positioniert. 2020 wurde das Unternehmen in das exklusive Premier Bidder Program aufgenommen. Bereits um die Jahrtausendwende entwickelte und fertigte FACC die gesamte Inneneinrichtung der Boeing 717 - ein Meilenstein, da das Unternehmen erstmals für eine komplette Flugzeugkabine verantwortlich war.



Breite Kundenbasis und stabile Nachfrage aus der Luftfahrtindustrie



Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Partnerschaften zeigt sich auch in der Umsatzstruktur. In den ersten neun Monaten 2025 entfielen 37 Prozent des FACC-Umsatzes auf die A320-Familie - die erfolgreichste und meistverkaufte Flugzeugreihe weltweit. Weitere 13 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Programm der A350.



Darüber hinaus beliefert FACC nahezu die gesamte internationale Luftfahrtindustrie. Zu den Kunden gehören Airbus, Boeing, Bombardier, Collins, COMAC, Embraer, Pratt & Whitney und Rolls-Royce.



Damit ist das Unternehmen in vielen der wichtigsten Flugzeug- und Triebwerksprogramme vertreten. Für Investoren bedeutet diese breite Kundenbasis eine starke industrielle Verankerung im globalen Luftfahrtsektor. Jede neue Flugzeuggeneration setzt stärker auf moderne Leichtbaumaterialien - ein Trend, von dem Spezialisten wie FACC langfristig profitieren könnten.



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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quelle

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67755985-weltweit-praesent-facc-komponenten-in-der-zivilen-luftfahrt-176.htm

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Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,AT00000FACC2