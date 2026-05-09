FACC baut Kapazitäten aus - Positionierung neben MegaCaps wie Safran

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Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) stellt die Weichen für weiteres Wachstum: Am Standort St. Martin im Innkreis investiert der Luftfahrtzulieferer rund 120 Millionen Euro in ein neues Hightech-Werk. Damit reagiert das Unternehmen auf die anhaltend hohe Nachfrage in der zivilen Luftfahrt.

Verdopplung der Kapazitäten im Schlüsselsegment

Auf rund 20.000 Quadratmetern entstehen neue Fertigungs- und Entwicklungsflächen für Strukturbauteile aus Verbundwerkstoffen. Produziert werden unter anderem Komponenten für Höhen- und Seitenleitwerke.

Strategisch entscheidend: FACC will die Kapazitäten im Segment Aerostructures am Standort verdoppeln. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2028 geplant, die volle Auslastung soll bis Ende 2029 erreicht werden.

Teil einer größeren Investitionsoffensive

Das Projekt ist kein Einzelfall, sondern Teil einer umfassenden Strategie. Bis 2030 plant FACC Investitionen von insgesamt rund 350 Millionen Euro. Der Fokus liegt klar auf dem Ausbau von Technologien und Produktionskapazitäten.

Treiber dieser Entwicklung sind die steigenden Produktionsraten großer Flugzeughersteller. Programme wie die A320-Familie werden hochgefahren - mit entsprechendem Bedarf an Zulieferteilen.

Skalierung durch Automatisierung

Im neuen Werk setzt FACC auf automatisierte Fertigung und digital gesteuerte Prozesse. Durchgängige Produktionsketten von der Materialverarbeitung bis zur Endmontage sollen Effizienz und Qualität sichern.

Gerade bei steigenden Stückzahlen wird dieser Faktor zum Wettbewerbsentscheidenden - insbesondere in einem Umfeld, das hohe Präzision und Zertifizierungsstandards verlangt.

Positionierung im internationalen Wettbewerb

Der Markt für Strukturbauteile ist global geprägt. Große Anbieter wie Safran (ISIN: FR0000073272, MK 112 Mrd. €) verfügen über erhebliche Kapazitäten und sind tief in die Programme von Airbus (ISIN:?NL0000235190) und Boeing (ISIN:?US0970231058) eingebunden.

FACC besetzt hier eine spezialisierte Nische: das Unternehmen fokussiert sich auf Faserverbundwerkstoffe und liefert sowohl Struktur- als auch Kabinenkomponenten für zivile Flugzeuge. Zum Vergleich: Safran deckt ein breit diversifiziertes Portfolio von Triebwerken bis Systemen ab, FACC setzt gezielt auf Leichtbaulösungen. Diese finden Anwendung bei Leitwerken, Triebwerksverkleidungen und im Kabinenbereich.

Einordnung: Kapazitätsausbau im richtigen Zyklus

Die Investition kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Luftfahrtindustrie ihre Produktion deutlich ausweitet. Die hohen Auftragsbestände sorgen für langfristige Visibilität entlang der Lieferkette.

Für Zulieferer wie FACC bedeutet das: Wer Kapazitäten rechtzeitig ausbaut, kann von steigenden Abrufzahlen profitieren. Gleichzeitig steigt jedoch auch der Druck, effizient und skalierbar zu produzieren.

Fazit

Mit dem neuen Werk stärkt FACC gezielt seine Position im wachstumsstarken Aerostructures-Segment. Die Kombination aus Kapazitätsausbau, Automatisierung und langfristiger Investitionsplanung passt zur aktuellen Marktdynamik in der Luftfahrt.

Entscheidend wird sein, wie schnell und effizient das Unternehmen die neuen Kapazitäten auslasten kann - und inwieweit sich daraus zusätzliche Marktanteile ableiten lassen.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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