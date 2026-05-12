FACC AG: Operatives Ergebnis (EBIT) mehr als verdoppelt

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Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG hat das erste Quartal 2026 mit einem deutlichen Ergebnissprung abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,8 Prozent auf 258,2 Mio. Euro (Q1 2025: 231 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte mit 9,7 Mio. Euro mehr als doppelt so stark zu wie ein Jahr zuvor (Q1 2025: 4,3 Mio. Euro, +125,6%).

EBIT-Marge verbesserte sich deutlich

Ein Blick auf die EBIT-Entwicklung der vergangenen drei Erstquartale zeigt dabei einen interessanten Verlauf: In Q1 2024 hatte FACC (ISIN: AT00000FACC2) noch ein EBIT von 9,9 Mio. Euro erzielt - bei einem deutlich niedrigeren Umsatz. In Q1 2025 fiel das operative Ergebnis auf 4,3 Mio. Euro, belastet durch Lieferkettenprobleme und gestiegene Materialkosten. Nun nähert sich das EBIT in Q1 2026 wieder dem Niveau von Q1 2024 - bei einem Umsatz, der rund 17 Prozent höher liegt als damals. Besonders interessant: Trotz gestiegener Kosten verdient FACC je Umsatzeuro wieder deutlich mehr als im schwierigen Jahr 2025. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,9 (Q1 2025) auf 3,7 Prozent.

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist das seit Herbst 2024 laufende Effizienzprogramm CORE. Die Maßnahmen wirken sich nun messbar auf die Kostenseite aus: Der Personalaufbau fiel gegenüber dem Vorjahreszeitraum moderat aus und nahm von 3.896 auf 4.017 Mitarbeiter (in Vollzeitäquivalenten) zu, während der Umsatz überproportional stieg. Auch die Bilanz entwickelte sich positiv: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich, die Nettoverschuldung sank und der operative Cashflow fiel positiv aus.

Strategische Meilensteine auf einen Blick

Auf strategischer Ebene kündigte FACC den Bau eines neuen Werks in Oberösterreich an. Das Investitionsvolumen beträgt rund 120 Mio. Euro - ein klares Signal für die mittelfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. Hinzu kommt ein neuer Kabinenauftrag des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer sowie die dritte Auszeichnung als "Supplier of the Year" in Folge durch Embraer.

Das Marktumfeld bleibt dennoch nicht ohne Risiken. Der Iran-Konflikt sorgt für erhöhten Abstimmungsbedarf mit Kunden, eingeschränkten Luftraum im Mittleren Osten und steigende Treibstoffkosten für Airlines - mit möglichen kurzfristigen Dämpfungseffekten auf Flugzeugauslieferungen. Insgesamt verfügt die Branche aber über einen globalen Auftragsbestand von mehr als 17.700 Flugzeugen, wodurch die Produktionsraten bei Airbus, Boeing und anderen Herstellern langfristig gestützt werden. Starkes Wachstum verzeichnet neben Langstreckenplattformen auch das Kurz- und Mittelstreckensegment.

Ausblick 2026: FACC hält an seiner bisherigen Prognose fest und erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent sowie ein verbessertes operatives Ergebnis (EBIT). Die breite Spanne trägt der geopolitischen Unsicherheit - insbesondere im Mittleren Osten - und anhaltenden Lieferkettenengpässen Rechnung.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quelle

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren

https://press.facc.com/news-fortsetzung-des-wachstumskurses-facc-steigert-ergebnis-und-umsatz-im-1-quartal-2026-strategische-meilensteine-unterstreichen-positive-entwicklung?id=241506&menueid=14307&l=deutsch

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