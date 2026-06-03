+44% seit Anfang 2026: Diese österreichische Aktie "hebt ab"

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Von 11,60 Euro Anfang Januar bis auf 16,66 Euro am 03.06.2026: Die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) zählt bislang zu den auffälligeren Gewinnern am österreichischen Aktienmarkt.

Der Kursanstieg kommt dabei nicht aus dem Nichts. Hinter der Entwicklung stehen mehrere operative Faktoren gleichzeitig: höhere Produktionsraten in der Luftfahrtindustrie, verbesserte Quartalszahlen, steigende Margen und zusätzliche Kapazitäten für kommende Flugzeugprogramme.

Gerade in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass sich der Luftfahrtzyklus zunehmend wieder in den Zahlen vieler Zulieferer widerspiegelt.

Airbus und Boeing erhöhen die Produktionsraten ihrer wichtigsten Programme

Der wichtigste Treiber für Unternehmen wie FACC bleibt der Hochlauf der zivilen Luftfahrtindustrie. Airbus (ISIN: NL0000235190) arbeitet langfristig weiter auf eine Produktion von bis zu 75 Flugzeugen der A320neo-Familie pro Monat hin. Boeing (ISIN: US0970231058) stabilisiert parallel seine wichtigsten Programme nach den Problemen der vergangenen Jahre.

Für Zulieferer ist genau diese Phase entscheidend. Höhere Produktionsraten bedeuten nicht nur mehr Flugzeuge, sondern vor allem steigende Stückzahlen bei Strukturbauteilen, Kabinenkomponenten und Triebwerksverkleidungen.

Gleichzeitig bleiben die Auftragsbücher der Branche auf hohem Niveau. FACC selbst verweist aktuell auf einen weltweiten Order-Backlog von mehr als 17.700 Verkehrsflugzeugen.

FACC verbessert Umsatz und Ergebnis deutlich

Dass sich dieser Industriehochlauf inzwischen auch operativ bemerkbar macht, zeigen die Zahlen zum ersten Quartal 2026. Der Umsatz stieg um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Noch deutlicher entwickelte sich das operative Ergebnis: Das EBIT erhöhte sich von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verbesserte sich die EBIT-Marge von 1,9% auf 3,7%.

Eine wichtige Rolle spielt dabei das seit Herbst 2024 laufende Effizienzprogramm CORE. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Angaben daran, Produktionsabläufe effizienter zu gestalten und steigende Volumina profitabler abzuwickeln.

Parallel dazu investiert FACC in zusätzliche Fertigungskapazitäten. In Oberösterreich entsteht derzeit ein neues Werk mit rund 20.000 Quadratmetern Fläche und einem Investitionsvolumen von etwa 120 Mio. Euro. Dort sollen künftig großflächige Strukturbauteile gefertigt werden.

Analysten erhöhen Kursziele nach den Quartalszahlen

Mit den verbesserten Zahlen haben sich zuletzt auch mehrere Analystenhäuser erneut positiv zur Aktie geäußert. Die Erste Group hob ihr Kursziel Mitte Mai 2026 von 15,00 Euro auf 18,70 Euro an. Montega bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,00 Euro. ODDO BHF bleibt ebenfalls positiv gestimmt und stuft die Aktie weiterhin mit "Outperform" ein.

Montega verweist dabei insbesondere auf das zweistellige Wachstum und die verbesserte Profitabilität. ODDO BHF sieht zusätzlich Rückenwind durch steigende Produktionsraten der großen Flugzeughersteller.

Die Analysten konzentrieren sich inzwischen weniger auf die Erholung der Branche selbst als vielmehr auf die Frage, wie stark Zulieferer steigende Volumina künftig in bessere Margen übersetzen können.

Der Luftfahrtzyklus erreicht zunehmend auch die Zulieferer

Über Jahre standen in der Luftfahrtindustrie vor allem Lieferkettenprobleme, Materialengpässe und Produktionsunterbrechungen im Mittelpunkt. Inzwischen verschiebt sich der Fokus wieder stärker auf Produktionshochläufe und Kapazitätsausbau.

Genau an dieser Stelle sitzt FACC innerhalb der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen liefert Komponenten für internationale Flugzeugprogramme und profitiert dadurch direkt von höheren Produktionszahlen der Hersteller.

Der Kursanstieg seit Jahresbeginn zeigt, dass der Markt diese operative Entwicklung zunehmend wahrnimmt. Entscheidend bleibt nun, ob FACC steigende Produktionsvolumina auch in den kommenden Quartalen weiter profitabel skalieren kann.



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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

FACC Q1 2026 - Umsatz und EBIT steigen deutlich

Wiener Börse - FACC steigert Ergebnis und Umsatz

Airbus Global Market Forecast

Boeing Commercial Market Outlook

FACC - Erste Group hebt Kursziel auf 18,70 Euro an

Börse Social - Analysten zu FACC

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Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,AT00000FACC2