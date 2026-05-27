Airlines spüren steigenden Kostendruck: Airbus und Boeing setzen verstärkt auf leichte Materialien - FACC im Fokus

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Die internationale Luftfahrtbranche steht derzeit unter zunehmendem Kostendruck. Neben höheren Material- und Personalkosten sorgen geopolitische Spannungen für höhere Betriebskosten. Besonders die Krise im Nahen Osten führt laut dem Board of Airline Representatives in Germany (BARIG) zu längeren Flugrouten, höherem Treibstoffverbrauch und steigenden operativen Kosten für Airlines.

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Flugreisen hoch. Für Flugzeughersteller wie Airbus (ISIN: NL0000235190) und Boeing (ISIN: US0970231058) entsteht dadurch ein Spannungsfeld: Airlines benötigen neue Flugzeuge, achten gleichzeitig aber stärker denn je auf Effizienz und Betriebskosten.

Damit rückt ein Faktor zunehmend in den Mittelpunkt der Branche: das Gewicht moderner Flugzeuge.

Steigende Betriebskosten erhöhen den Druck auf Flugzeughersteller

Die Auswirkungen steigender Kosten zeigen sich inzwischen entlang der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette. Laut BARIG führen gesperrte Lufträume und geopolitische Unsicherheiten zu längeren Flugzeiten und höherem Kerosinverbrauch. Gerade auf Langstrecken summieren sich diese Effekte schnell zu relevanten Kostenfaktoren.

Für Airbus und Boeing bedeutet das: Neue Flugzeuge müssen nicht nur leistungsfähiger, sondern vor allem effizienter werden. Jede Gewichtsreduzierung wirkt sich direkt auf Treibstoffverbrauch, Reichweite und Emissionen aus. Entsprechend steigt die Bedeutung moderner Verbundwerkstoffe, die klassische Materialien wie Aluminium in vielen Bereichen ersetzen.

Airbus baut den Einsatz von Verbundwerkstoffen kontinuierlich aus

Besonders Airbus treibt den Einsatz leichter Materialien seit Jahren konsequent voran. Beim Langstreckenmodell A350 liegt der Anteil von Verbundwerkstoffen nach Unternehmensangaben bereits bei mehr als 50% der Strukturmasse.

Diese Materialien ermöglichen stabile Konstruktionen bei deutlich geringerem Gewicht. Dadurch sinken Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß - zwei Faktoren, die für Airlines zunehmend wirtschaftlich relevant werden.

Parallel dazu arbeitet Airbus weiterhin am Produktionshochlauf seiner Programme. Vor allem die A320neo-Familie bleibt im Mittelpunkt. Der europäische Flugzeugbauer plant langfristig Produktionsraten von bis zu 75 Flugzeugen pro Monat.

Mit jeder Erhöhung der Produktionsraten besitzen Zulieferern für Struktur- und Kabinenbauteile eine immer größere Bedeutung. Genauso wie deren Fähigkeiten, mit höheren Produktionsraten Schritt zu halten.

Boeing konzentriert sich auf stabile Lieferketten und effizientere Programme

Auch Boeing arbeitet derzeit daran, Produktionsabläufe und Lieferketten weiter zu stabilisieren. Nach mehreren Jahren mit Belastungen durch Produktionsprobleme und Lieferengpässe steht inzwischen wieder der Hochlauf wichtiger Programme im Fokus.

Gleichzeitig spielt auch bei Boeing die Effizienz neuer Flugzeugmodelle eine zentrale Rolle. Moderne Materialien und aerodynamische Verbesserungen gelten laut Unternehmensangaben als wichtige Hebel, um Betriebskosten der Airlines zu reduzieren.

Gerade bei Fluggesellschaften mit großen Kurz- und Mittelstreckenflotten stehen laut Branchenanalysten Treibstoffkosten im Zentrum ihrer Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Entsprechend hoch bleibt die Nachfrage nach Flugzeugen, die geringeren Verbrauch mit hoher Auslastung kombinieren.

FACC liefert Leichtbau-Komponenten für zentrale Flugzeugprogramme

Die österreichische FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ist auf die Entwicklung, Produktion und Wartung von Leichtbaukomponenten und -systemen aus Faserverbundwerkstoffen für die Luftfahrtindustrie spezialisiert. Das Portfolio umfasst Strukturkomponenten, Triebwerksverkleidungen sowie Kabineninterieurs für internationale Flugzeugprogramme.

Die Produkte von FACC kommen in verschiedenen Flugzeugplattformen von Airbus und Boeing zum Einsatz. Gerade moderne Verbundwerkstoffe sind zentrale Eckpfeiler für die moderne Luftfahrt, weil sie hohe Stabilität mit geringerem Gewicht verbinden.

Zusätzlich profitiert FACC von langfristigen Zulieferprogrammen. In der Luftfahrtindustrie sind ausgewählte und bereits qualifizierte Zulieferer in der Regel über viele Jahre oder Jahrzehnte ein Teil der Produktionsabläufe. Die Zertifizierung ist komplex und ein Austausch bestehender Lieferanten in der Regel kostenintensiv. Das Management von FACC tätigt derzeit Investitionen, um mit der steigenden Nachfrage mitzuhalten. So plant FACC beispielsweise eine Werkserweiterung in St. Martin im Innkreis, Oberösterreich, wodurch zukünftig zusätzliche Produktionskapazitäten für Leichtbauteile geschaffen werden sollen.

Im ersten Quartal 2026 steigerte FACC den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich gleichzeitig auf 9,7 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 4,3 Mio. Euro.

Analysten sehen strukturelle Treiber für den Leichtbau-Markt

Auch mehrere Analysten verweisen derzeit analog zum BARIG auf die Kombination aus steigenden Produktionsraten, höherem Kostendruck bei Airlines und wachsender Nachfrage nach effizienteren Flugzeugen.

Gerade Unternehmen mit Fokus auf Leichtbau-Technologien profitieren von diesem Trend. Moderne Verbundwerkstoffe werden immer wichtiger beim Flugzeugbau. In Anbetracht der hohen Produktionsraten und des aktuellen Kostendrucks bei den Airlines ist das Marktumfeld von FACC von Investitionen und Wachstum geprägt.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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Quelle

https://www.bdls.aero/presse/externe-meldungen/barig-nahost-krise-erhoeht-den-kostendruck-auf-die-luftverkehrsbranche-die-politik-muss-jetzt-handeln?utm_source=chatgpt.com

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/global-market-forecast?utm_source=chatgpt.com

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