Die Aktie des österreichischen Luftfahrtzulieferers FACC hat ihre lange Schwächephase eindrucksvoll beendet. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und liegt inzwischen wieder auf dem Niveau von Anfang 2019. Am Montag verliert die FACC-Aktie aktuell -1,8% und notiert bei 14,30 €. Lohnt sich nach dem starken Anstieg noch ein Einstieg? Starkes Wachstum setzt sich fort Nach einem Rekordumsatz im vergangenen Geschäftsjahr verlief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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