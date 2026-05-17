Airbus steigert A320-Produktion auf 75 - das erwarten Experten für FACC

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Die Luftfahrtindustrie richtet sich nach einer Phase operativer Herausforderungen wieder auf Wachstum aus. Steigende Passagierzahlen, Nachholeffekte bei Fluggesellschaften und die Erneuerung bestehender Flotten führen dazu, dass Hersteller ihre Produktionsziele anheben.

Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die A320-Familie von Airbus (ISIN: NL0000235190) - eines der volumenstärksten Programme der Branche. Für Zulieferer wie die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ergibt sich daraus ein Umfeld, das direkt von den geplanten Produktionsraten geprägt wird.

Hohe Nachfrage nach Kurzstreckenflugzeugen bildet die Grundlage für steigende Produktionsziele

Der Produktionsausbau ist eng mit der Entwicklung auf Nachfrageseite verknüpft. Fluggesellschaften investieren weltweit in moderne und effizientere Flugzeuge, insbesondere im Kurz- und Mittelstreckenbereich.

Die A320-Familie hat sich in diesem Segment als Standard etabliert. Entsprechend hoch ist die Nachfrage, die sich in umfangreichen Auftragsbeständen widerspiegelt. Diese reichen über mehrere Jahre und geben den Takt für die Produktion vor. Mit dieser Ausgangslage rückt die Skalierung der Fertigung zunehmend in den Mittelpunkt.

Airbus definiert mit 75 Flugzeugen pro Monat einen neuen Zielkorridor

Auf Basis dieser Nachfrage hat Airbus konkrete Ausbaupläne formuliert. Die monatliche Produktion der A320-Familie soll schrittweise auf bis zu 75 Flugzeuge steigen.

Dieses Ziel steht für eine weitere Industrialisierung des Programms und zeigt, wie stark die Hersteller auf steigende Stückzahlen ausgerichtet sind. Gleichzeitig erfolgt der Hochlauf bewusst gestaffelt, da stabile Lieferketten eine zentrale Voraussetzung bleiben.

Die Umsetzung dieser Pläne hängt damit nicht nur von Airbus selbst, sondern von der gesamten Zulieferstruktur ab.

Experten wie das Luftfahrtnachrichten-Magazin titelten daher schon im vergangenen Jahr: "FACC profitiert "stark" von globalem Luftfahrtwachstum".

Airbus treibt parallel den Einsatz effizienter Materialien weiter voran

Neben der Produktionsmenge bleibt die technologische Entwicklung ein zweiter zentraler Treiber. Airbus setzt verstärkt auf Verbundwerkstoffe, die bei modernen Flugzeugen eine wichtige Rolle spielen.

Diese Materialien ermöglichen eine Kombination aus geringem Gewicht und hoher Stabilität. Für Fluggesellschaften bedeuteten das geringeren Treibstoffverbrauch und verbesserte Wirtschaftlichkeit. Damit steigen auch die Anforderungen an Zulieferer, die entsprechende Komponenten liefern.

FACC ist in zentrale Programme eingebunden und liefert spezialisierte Komponenten

In dieses Umfeld ist die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) eingebettet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen, die in unterschiedlichen Bereichen eines Flugzeugs eingesetzt werden.

Dazu gehören unter anderem Kabinenkomponenten, Strukturbauteile sowie Elemente für Triebwerksverkleidungen. Diese Bauteile sind fest in bestehende Programme integriert und werden über längere Zeiträume hinweg produziert.

Analysten von ODDO BHF sehen in dieser Positionierung die Grundlage für "organisches Wachstum im zweistelligen Bereich", insbesondere im Zusammenhang mit steigenden Produktionsraten der Hersteller.

Die A320-Familie bleibt ein zentraler Referenzpunkt für die operative Entwicklung

Innerhalb der Programme nimmt die A320-Familie eine besondere Rolle ein. Ein signifikanter Teil des Umsatzes von FACC entfällt auf dieses Segment.

Damit besteht eine direkte Verbindung zwischen den Produktionsraten bei Airbus und der Auslastung beim Zulieferer. Veränderungen auf Programmebene wirken sich entsprechend auf die Nachfrage nach Komponenten aus.

Montega hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass FACC "Fortschritte bei Ergebnis und Cashflow" erzielt habe und von stabilen Programmen im zivilen Luftfahrtbereich profitiere.

Produktionsziele von Airbus setzen den Rahmen für Zulieferer wie FACC

Die geplante Erhöhung der A320-Produktion auf bis zu 75 Flugzeuge pro Monat verdeutlicht die aktuelle Entwicklung der Luftfahrtindustrie. Für Zulieferer wie FACC entsteht daraus ein Umfeld, das eng an die Programme der großen Hersteller gekoppelt ist. Die Fähigkeit, steigende Produktionsraten mit stabilen Prozessen und technologischer Kompetenz zu begleiten, bleibt dabei ein zentraler Faktor.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quelle

Airbus: https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2025-10-ramping-up-a320-family-production?utm_source=chatgpt.com

Airbus: https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/passenger-aircraft/a320-family

aero.de: https://www.aero.de/news-49531/FACC-profitiert-stark-von-globalem-Luftfahrtwachstum.html?utm_source=chatgpt.com

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