Warum die Rückkehr der Dividenden mehr über Unternehmen verrät als die Höhe der Ausschüttung

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Eine Dividende lässt sich leicht in Euro und Cent messen. Ob sie jedoch viel über die Qualität eines Unternehmens aussagt, hängt von einem anderen Faktor ab: ihrer Entwicklung über die Zeit. Eine einmalig hohe Ausschüttung kann unterschiedliche Ursachen haben. Wesentlich aussagekräftiger ist häufig die Frage, ob ein Unternehmen seine Dividende über mehrere Jahre hinweg steigern kann oder nach einer längeren Unterbrechung überhaupt erst wieder mit Ausschüttungen beginnt.

Gerade deshalb richtet sich der Blick vieler langfristiger Unternehmensanalysen nicht allein auf die aktuelle Dividendenrendite. Ebenso wichtig ist die Dividendenpolitik - also die Frage, wie ein Unternehmen seine Gewinne zwischen Investitionen, Bilanzstärkung und Ausschüttungen verteilt und ob sich daraus eine nachhaltige Entwicklung ableiten lässt.

Historisch entwickelten sich Dividendenwachstum und Gesamtrendite häufig gemeinsam

Eine häufig zitierte Langfristanalyse von Hartford Funds auf Basis von Daten von Ned Davis Research untersuchte die Entwicklung verschiedener Unternehmensgruppen im S&P 500 zwischen 1973 und 2024. Unternehmen, die ihre Dividenden erhöhten oder erstmals eine Dividende einführten ("Dividend Growers & Initiators"), erzielten in diesem Zeitraum historisch eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 10,2%. Unternehmen mit unveränderten Dividenden erreichten 6,8%, Gesellschaften ohne Dividende 4,3%.

Die Studie beschreibt historische Zusammenhänge und trifft keine Aussage über die zukünftige Entwicklung einzelner Unternehmen. Sie liefert jedoch einen interessanten Hinweis darauf, weshalb viele Analysten nicht allein auf die aktuelle Dividendenhöhe schauen. Häufig steht vielmehr die Fähigkeit eines Unternehmens im Mittelpunkt, steigende Ausschüttungen über einen längeren Zeitraum aus dem operativen Geschäft finanzieren zu können.

Die erste Dividende ist häufig nur der Beginn der eigentlichen Entwicklung

Die Rückkehr einer Dividende beantwortet zunächst nur eine Frage: Ein Unternehmen schüttet nach einer Unterbrechung wieder Kapital an seine Aktionäre aus. Ob daraus eine langfristige Dividendenpolitik entsteht, lässt sich daraus noch nicht ableiten.

Deshalb richtet sich der Blick nach der ersten Ausschüttung häufig auf die folgenden Jahre. Bleibt die Dividende konstant? Wird sie erhöht? Oder handelt es sich um eine einmalige Zahlung? Erst diese Entwicklung ermöglicht eine fundiertere Einordnung der Kapitalpolitik eines Unternehmens.

FACC zeigt, warum die Entwicklung wichtiger sein kann als der erste Betrag

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) schlug für das Geschäftsjahr 2025 erstmals seit den Geschäftsjahren 2020 bis 2024 wieder eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vor. Diese Ausschüttung wurde von der Hauptversammlung beschlossen und Anfang Juni 2026 ausgezahlt.

Für die Folgejahre veröffentlichen die bei finanzen.net zusammengefassten Konsensschätzungen von FactSet derzeit steigende Dividendenerwartungen: 0,18 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026, 0,31 Euro für 2027 und 0,39 Euro für 2028. Diese Werte stellen Analystenschätzungen dar und sind keine Unternehmensprognosen.

Gerade diese Entwicklung macht das Beispiel interessant. Die erste Dividende bildet den Ausgangspunkt. Die Analystenschätzungen richten den Blick dagegen auf die Frage, ob aus der Rückkehr der Ausschüttung ein kontinuierliches Dividendenwachstum entstehen könnte.

Dividendenwachstum setzt eine nachhaltige Unternehmensentwicklung voraus

Steigende Dividenden lassen sich langfristig nur dann finanzieren, wenn sich auch die wirtschaftliche Grundlage eines Unternehmens entsprechend entwickelt. Umsatz, Ergebnis, Cashflow, Investitionen und Bilanzstruktur bilden deshalb die Basis jeder langfristigen Ausschüttungspolitik.

Genau aus diesem Grund betrachten viele Analysten Dividendenwachstum nicht isoliert. Es wird vielmehr als ein möglicher Ausdruck einer langfristigen Unternehmensentwicklung verstanden. Die Höhe einer einzelnen Dividende liefert dafür nur eine Momentaufnahme. Die Entwicklung über mehrere Jahre zeichnet dagegen ein deutlich vollständigeres Bild.

Die eigentliche Aussage liegt häufig nicht in der ersten Dividende

Eine einzelne Ausschüttung lässt sich leicht vergleichen. Deutlich schwieriger ist die Einordnung der Entwicklung dahinter. Historische Untersuchungen wie die Analyse von Ned Davis Research zeigen, warum steigende Dividenden über lange Zeiträume häufig stärker beachtet werden als eine hohe Anfangsrendite.

Die Rückkehr der Dividende bei FACC erhält vor diesem Hintergrund eine zusätzliche Perspektive. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 markiert einen neuen Ausgangspunkt. Ob daraus tatsächlich eine langfristige Entwicklung entsteht, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Genau diese Entwicklung dürfte für die Beurteilung der Dividendenpolitik langfristig aussagekräftiger sein als die Höhe der ersten Ausschüttung allein.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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Quellen

https://www.finanzen.net/dividende/facc

https://www.hartfordfunds.com/insights/market-perspectives/equity/the-power-of-dividends.html

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf

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