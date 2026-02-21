Weltweit präsent - FACC-Komponenten in der zivilen Luftfahrt

Anzeige / Werbung

Jede Sekunde startet weltweit ein Flugzeug mit FACC-Technologie an Bord. Passagiere kennen zwar häufig die Flugzeughersteller bzw. deren Modelle, dass Zulieferer wie FACC AG wichtige Komponenten liefern, wird allerdings oft vergessen.

In den ersten 35 Jahren der Unternehmensgeschichte haben die Leichtbau-Spezialisten von FACC (ISIN: AT00000FACC2) zum Beispiel 17,5 Millionen Engineering-Stunden investiert. Dies entspricht der Entwicklungsarbeit von 10.300 Ingenieuren auf ein Jahr gerechnet. Das Ergebnis dieser Ingenieursleistung kann sich sehen lassen: 40,2 Millionen Bauteile hat die FACC AG in den vergangenen 35 Jahren entwickelt, produziert und an ihre Kunden ausgeliefert.

Messbare Gewichts- und Effizienzvorteile

Die Kompetenz von FACC im Leichtbau zeigt sich in konkreten technischen Erfolgen. Als Boeing (ISIN: US0970231058) 1987 die damalige Fischer-Ski-Abteilung FACC mit der Fertigung der APU-Zugangstür für die Boeing 757 beauftragte, waren die Resultate sofort ersichtlich: Dank der revolutionären Verbundwerkstoff-Technologie von FACC wogen die gelieferten Türen neun Kilogramm weniger als ihre Vorgänger - eine Gewichtsersparnis von einem Fünftel des Gesamtgewichts. Dieses Ergebnis erwies sich sozusagen als Türöffner für weitere Großaufträge.

Eine besonders wirkungsvolle Innovation sind die von FACC entwickelten Winglets bzw. Sharklets. Diese Flügelspitzen reduzieren die Entstehung von Luftwirbeln an den Flügelenden und verringern den Luftwiderstand erheblich. Die Folge: deutlich geringerer Treibstoffverbrauch sowie niedrigere Lärm- und Schadstoffemissionen. Die etwa 2,5 Meter hohen Sharklets sind biomimetisch gestaltet. Das heißt: Ihr Design ist der Natur nachgeahmt und orientiert sich konkret an den aufgebogenen äußeren Federn großer Vögel wie dem Kondor, die dadurch effizienter fliegen. Dank dieser Expertise stieg FACC zum weltweit größte Winglet-Produzenten auf. Mehr als 10.000 Winglets allein für die Boeing 737-Familie hat das Unternehmen bisher geliefert.

Strategischer Entwicklungspartner für Airbus und Boeing

Die Zusammenarbeit mit den großen Flugzeugherstellern Airbus (ISIN: NL0000235190) und Boeing (ISIN: US0970231058) begann 1981 mit der Entwicklung einer Stützstange für Fußbodenquerträger des Airbus A300-600 und A310. Heute, mehr als 40 Jahre später, ist FACC auf allen Airbus-Plattformen vertreten - A220, A320, A330, A340, A350 und A380. FACC liefert innovative Leichtbauteile für Tragflächen, Triebwerke, Leitwerke und Passagierkabinen.

Ausgesprochen eng ist die Partnerschaft bei der A320-Familie: Seit 1989 arbeitet FACC als strategischer Entwicklungspartner an den Airbus-Kabinen. So hat die FACC mittlerweile mehrere Kabinen-Generationen mitentwickelt. Besonders interessant: FACC fertigt den gesamten Eingangsbereich der A320 Airspace Cabin und bei den Modellen A320 und A350 wurden ausschließlich Kabinen von FACC eingebaut.

Auch bei Boeing ist FACC sehr präsent. So wurde das Unternehmen 2020 Mitglied im exklusiven Premier Bidder Program von Boeing. Um die Jahrtausendwende entwickelte und fertigte FACC zum Beispiel die gesamte Inneneinrichtung für die Boeing 717. Ein Meilenstein: Erstmals zeichnete das Unternehmen für eine komplette Kabine verantwortlich.

In den ersten neun Monaten 2025 entfielen 37 Prozent des FACC-Umsatzes auf die A320-Familie - die erfolgreichste und meistverkaufte Flugzeugbaureihe der Welt. Die A350 trägt weitere 13 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Wichtig zu wissen: Alle großen Flugzeug- bzw. Triebwerkhersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Collins, COMAC, Embraer, Pratt & Whitney und Rolls-Royce werden von FACC beliefert.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" oder "Nebenwerte".

FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com

Links

https://www.facc.com/de/was-wir-tun/cabin-interiors

https://press.facc.com/News.aspx?menueid=14307

https://press.facc.com/Media.aspx?l=deutsch

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/de/Datenschutzhinweis/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Weltweit präsent - FACC-Komponenten in der zivilen Luftfahrt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,AT00000FACC2