Luton - Der Billigflieger Easyjet hat zum Start ins Geschäftsjahr 2025/26 mehr Passagiere befördert. Die Zahl der Flugreisenden stieg im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Jahresvergleich um sieben Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luton mitteilte. Die Kapazität wurde um neun Prozent ausgebaut. Die Erlöse legten um elf Prozent auf knapp 2,3 Milliarden britische Pfund. Vor Steuern weitete Easyjet den Verlust wegen deutlich höherer Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
