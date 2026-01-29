Mit einem Kursgewinn von +8% ist die IBM-Aktie am Donnerstagmorgen Spitzenreiter unter den großen amerikanischen Werten. Hat Big Blue mit guten Zahlen überrascht und ist die Aktie des Tech-Konzerns ein Investment wert? Viel besser als erwartet Grund für den heutigen Kurssprung der IBM-Aktie sind in der Tat die ausgezeichneten Zahlen für das Schlussquartal 2025. Im abgelaufenen Vierteljahr steigerte der Technologiekonzern seine Erlöse um 12% auf 19,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de