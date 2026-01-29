Düsseldorf (ots) -Pinterest gibt in seiner jährlichen Trendprognose einen Ausblick auf die wichtigsten Design- und Lifestyle-Impulse für 2026. Besonders spannend für alle, die ihr Badezimmer oder die Küche umgestalten möchten: Vier zentrale Farbtrends eröffnen neue Gestaltungsspielräume und verwandeln funktionale Räume in persönliche Rückzugsorte mit Charakter.Cool Blue: Beruhigende EleganzKühle Blautöne erobern das Zuhause und schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Entspannung. Der Trend "Cool Blue" setzt auf sanfte bis intensive Blaunuancen, die an frostiges Wasser erinnern und den Räumen eine zeitlos elegante Note verleihen. GROHE bietet Küchen- und Badarmaturen, die mit Oberflächen in Chrom oder Matt Black optimal mit der kühlen Ästhetik harmonieren.Khaki Codes: Natürliche WärmeErdige Khaki-Töne schaffen eine Verbindung zur Natur. Dieser Trend steht für organische Materialien und eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Mit hochwertigen Armaturen in verschiedenen Oberflächen und Farben lässt sich dieser Look mit GROHE harmonisch umsetzen.Neo Deco: Glamouröse AkzenteDer "Neo Deco"-Trend interpretiert den Art-Déco-Stil neu und bringt luxuriöse Details sowie Retro-Ästhetik mit klaren Zickzackmustern, Fächerbögen und weiteren geometrischen Highlights in moderne Küchen und Bäder. GROHE Armaturen in Chrom, Matt Black oder Warm Sunset setzen glamouröse Akzente und runden den Wohntrend ab.Pantone Cloud Dancer: Luftig-leichte AtmosphäreDer helle, wolkenweiße Farbton "Cloud Dancer" schafft eine leichte Atmosphäre und lässt Badezimmer größer und heller wirken. Dieser Trend setzt auf Minimalismus und Klarheit. Verchromte und matte Oberflächen sowie reduzierte Designs von GROHE fügen sich nahtlos in diesen Clean-Chic-Look ein.Pressekontakt:MEDIENKONTAKTSarah BagherzadeganLeader, Integrated Communications & Reputation Management, LIXIL EuropeE-Mail: media@grohe.comPRESSEBÜROmarkenzeichen GmbHBüro Düsseldorf - Cecilienallee 67, 40474 DüsseldorfTel. +49 211 9098048 20grohe@markenzeichen.dewww.markenzeichen.deOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/6206414