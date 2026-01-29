© Foto: OpenAIRoche übertrifft die Erwartungen mit 50?% mehr Reingewinn. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht das Unternehmen zu konstanten Wechselkursen von einem Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich aus.Der Pharmakonzern Roche hat 2025 ein Umsatzplus von 1,7 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken (66,42 Milliarden Euro) verbucht. Der Reingewinn sprang laut Angaben vom Donnerstag um 50 Prozent auf 13,8 Milliarden Franken (14,9 Milliarden Euro). Die Pharmasparte setzte mit 47,7 Milliarden Franken 3 Prozent mehr um. Im Diagnostik-Geschäft lagen die Einnahmen bei 13,8 Milliarden Franken und damit um 3 Prozent tiefer. Der Konzerngewinn liegt bei 13,8 Milliarden Franken (14,90 …Den vollständigen Artikel lesen
