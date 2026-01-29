2G Energy hat sich das vierte Quartal 2025 als echter Auftragsturbo erwiesen. Besonders in Deutschland dreht sich die Stimmung spürbar: Der Auftragseingang legte hier um 145 % auf 22,4 Mio. Euro zu - nach mageren 9,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Treiber sind klare politische Signale: Das Biomassepaket bringt attraktive Fördermechanismen, schneller laufende Genehmigungen und eine stärkere Priorisierung flexibler, regelbarer Leistung. Anders gesagt: Biogas- und KWK-Anlagen werden von der Politik wieder als das gesehen, was sie technisch sind - flexible Stütze der Erneuerbaren, nicht als Randthema. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
